Το δίλημμα της Χαμάς

Μπορεί τα ΜΜΕ να επικεντρώνονται, δικαίως, στις πολύνεκρες επιχειρήσεις και την ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται καθημερινά στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο το εβραϊκό κράτος έχει αρκετά ανοικτά μέτωπα σε περιφερειακό επίπεδο.

● Στα βόρεια, συνεχίζει να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, που αρνείται να παραδώσει τα όπλα στον λιβανικό στρατό.

● Ανατολικότερα, εντός της Συρίας, έχει αναπτύξει δυνάμεις βορειοανατολικά των Υψωμάτων του Γκολάν, έχει αναλάβει την προστασία των Δρούζων της Συρίας και ελέγχει την πιθανή ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στη νότια και δυτική Συρία.

● Νοτιότερα, και συγκεκριμένα στην Υεμένη, διεξάγει συχνά αεροπορικές επιδρομές κατά των σιιτών ανταρτών Χούθι, οι οποίοι σχεδόν μία έως δύο φορές την εβδομάδα εκτοξεύουν βαλλιστικά βλήματα και επιθετικά drones κατά του εβραϊκού κράτους.

● Ταυτόχρονα διεξάγει αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη (Επιχείρηση «Σιδερένιο Τείχος») και ξεκίνησε την προετοιμασία της επιχείρησης μεγάλης κλίμακας «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» στη Λωρίδα της Γάζας.

Βέβαια, υπάρχουν πάντα και οι ανοικτοί λογαριασμοί με την Τεχεράνη.

Οδηγίες Νετανιάχου για νέες διαπραγματεύσεις

Την περασμένη εβδομάδα η Χαμάς δήλωσε ότι είχε αποδεχθεί τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός ύστερα από έναν γύρο συνομιλιών στο Κάιρο.

Η πρόταση περιελάμβανε μια αρχική εκεχειρία 60 ημερών και σταδιακές ανταλλαγές ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ωστόσο, αυτή η πρόταση δεν ικανοποιούσε τον Νετανιάχου. Ως εκ τούτου, έδωσε οδηγίες για νέες διαπραγματεύσεις με στόχο «την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου υπό συνθήκες αποδεκτές από το Ισραήλ».

Επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ»

Πριν από την προγραμματισμένη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» για την κατάληψη ολόκληρης της πόλης της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (Israeli Defense Forces – IDF) ξεκίνησαν τη διεξαγωγή εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στα περίχωρα της πόλης, όπου κατοικούν περίπου 800.000 Παλαιστίνιοι.

Το πρώτο στάδιο της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 για την ανάκτηση του ελέγχου του μεγαλύτερου μέρους της Λωρίδας της Γάζας. Σήμερα, οι Ισραηλινοί κατέχουν περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των εκτός αστικών περιοχών υπόγειων και υπέργειων υποδομών της Χαμάς, τις οποίες κατέστρεψαν.

Οι προετοιμασίες για την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» ξεκίνησαν με τη διεξαγωγή εκκαθαριστικών επιχειρήσεων από την Ταξιαρχία Nahal στο νότιο προάστιο Ζεϊτούν και την Ταξιαρχία Givati στην Τζαμπαλίγια, στα βόρεια της πόλης της Γάζας. Συνολικά, θα συμμετάσχουν πέντε μεραρχίες των IDF: η 36η, η 162η, η 98η, η 99η και η 143η.

Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η πλήρης εξουδετέρωση της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων, αφού προηγουμένως εκκενωθεί και καταληφθεί η πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι που ήδη εγκαταλείπουν τη Γάζα κατευθύνονται νότια του χειμάρρου Γουάντι (φυσικό όριο που χωρίζει τη Λωρίδα σε δύο μέρη).

Θα υποκύψει η Χαμάς;

Εκτιμάται ότι η ανακοίνωση της επιχείρησης μεγάλης κλίμακας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεξαγωγής ψυχολογικών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού. Δηλαδή, προκειμένου να πιεστεί η Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους του Νετανιάχου και να απελευθερώσει το σύνολο των ομήρων, ώστε να μην κατηγορηθεί για τις αναμενόμενες σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, αλλά και να μην απολέσει άλλους μαχητές, αμυντικές υποδομές και αποθηκευμένο οπλισμό.

Το δίλημμα της Χαμάς είναι υπαρκτό. Όμως, οι πιθανότητες να υποκύψει «στον εκβιασμό του Νετανιάχου» είναι μάλλον περιορισμένες.

Βέβαια, αν η Χαμάς δεν αποδεχθεί τους όρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού, τότε θα διεξαχθεί η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Το πιθανότερο σενάριο είναι να εξουδετερωθεί ένα μέρος των μαχητών της Χαμάς, να χάσουν τη ζωή τους ορισμένοι ή και όλοι οι όμηροι, να πολλαπλασιαστούν οι ανθρώπινες απώλειες μεταξύ των άμαχων Παλαιστινίων και να σκοτωθούν Ισραηλινοί στρατιώτες.

Τότε ο Νετανιάχου θα έχει να αντιμετωπίσει και πάλι όλους όσοι τον κατηγόρησαν για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Δηλαδή τους συγγενείς των ομήρων, των Ισραηλινών που διαδηλώνουν καθημερινά κατά του πολέμου με τη Χαμάς, τη διεθνή κοινή γνώμη, την ηγεσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που ήταν αντίθετη με την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, αλλά και ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

Διαβάστε επίσης:

Προσπάθεια Μπαϊρού να διασώσει την κυβέρνηση: Σχεδιάζει συνάντηση με τους αρχηγούς κομμάτων – Μαζικό sell off γαλλικών μετοχών και ομολόγων

Αλάσκα: F-35 συνετρίβη λόγω… πάγου – Το αεροσκάφος εξερράγη, διασώθηκε ο πιλότος (Video)

Το Ισραήλ απαιτεί (!) την ανάκληση της έκθεσης του ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα – Τη χαρακτηρίζει «κατασκευασμένη»