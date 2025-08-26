search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 19:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 18:51

Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

26.08.2025 18:51
israil diadiloseis

Διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξελιξη σε όλο το Ισραήλ, μία ημέρα μετά από μια θανατηφόρα διπλή ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, η οποία προκάλεσε παγκόσμια καταδίκη.

Νωρίτερα, ορισμένοι διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά και μπλόκαραν την κυκλοφορία, ενώ κουνούσαν πανό και κίτρινες σημαίες.

«Σήμερα είναι μια μέρα αντίστασης», είπε μια διαδηλώτρια, ενώ μια άλλη μίλησε στο BBC για τα συναισθήματα οργής, απογοήτευσης και απώλειας, καθώς υποστηρίζει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Εθνική «ημέρα αγώνα»

Διαδηλωτές απέκλεισαν βασικές οδούς καθώς και του κεντρικού αυτοκινητόδρομου στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζήτησε «δικαιοσύνη και λογοδοσία» μετά από μια ισραηλινή επίθεση «διπλού χτυπήματος» στο νοσοκομείο Νάσερ που σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων.

Παράλληλα, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε σήμερα για να συζητήσει την επικείμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

Πρόταση κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει απάντηση στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός που προσφέρεται αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στις δυτικές χώρες στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ προειδοποίησε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Δύση θα αποτελούσε «πράξη αυτοκτονίας» για το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

Η Valerie Zink αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα – «Αδύνατο να διατηρήσω σχέση»

Απεσταλμένος του Τραμπ λέει στους Λιβανέζους δημοσιογράφους να μην κάνουν σαν «ζώα» – Τσουβάλιασε τους πάντες μιλώντας για «πρόβλημα» της Μέσης Ανατολής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mia-nixta-mono_2608_1920-1080_new
MEDIA

MEGA: Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων η νέα κοινωνικοδραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

israil diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

xalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

bayrou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

unnamed
ADVERTORIAL

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ο Δημήτρης Κουρέτας καλεί το ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 19:00
mia-nixta-mono_2608_1920-1080_new
MEDIA

MEGA: Σε διαδικασία παραγωγής επεισοδίων η νέα κοινωνικοδραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» – Οι αναρτήσεις των πρωταγωνιστών

israil diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

xalkias-new
LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Έχει πληγεί από την κοινωνία, έχει πάθει κακό»

1 / 3