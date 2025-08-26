Το Ισραήλ «φλέγεται» – Οδοφράγματα και φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου

Διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξελιξη σε όλο το Ισραήλ, μία ημέρα μετά από μια θανατηφόρα διπλή ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, η οποία προκάλεσε παγκόσμια καταδίκη.

Νωρίτερα, ορισμένοι διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά και μπλόκαραν την κυκλοφορία, ενώ κουνούσαν πανό και κίτρινες σημαίες.

«Σήμερα είναι μια μέρα αντίστασης», είπε μια διαδηλώτρια, ενώ μια άλλη μίλησε στο BBC για τα συναισθήματα οργής, απογοήτευσης και απώλειας, καθώς υποστηρίζει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Εθνική «ημέρα αγώνα»

Διαδηλωτές απέκλεισαν βασικές οδούς καθώς και του κεντρικού αυτοκινητόδρομου στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζήτησε «δικαιοσύνη και λογοδοσία» μετά από μια ισραηλινή επίθεση «διπλού χτυπήματος» στο νοσοκομείο Νάσερ που σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων.

Παράλληλα, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε σήμερα για να συζητήσει την επικείμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

Πρόταση κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη δώσει απάντηση στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός που προσφέρεται αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στις δυτικές χώρες στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ προειδοποίησε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Δύση θα αποτελούσε «πράξη αυτοκτονίας» για το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

Η Valerie Zink αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα – «Αδύνατο να διατηρήσω σχέση»

Απεσταλμένος του Τραμπ λέει στους Λιβανέζους δημοσιογράφους να μην κάνουν σαν «ζώα» – Τσουβάλιασε τους πάντες μιλώντας για «πρόβλημα» της Μέσης Ανατολής