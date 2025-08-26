Σε πολιτική δίνη η Γαλλία: Μια ανάσα από την κατάρρευση η κυβέρνηση Μπαϊρού – «Mατώνουν» οι αγορές, oι εκβιασμοί για «χάος ή ευθύνη» και «επιδρομή» του ΔΝΤ

Η Γαλλία βρίσκεται ξανά σε κρίση από την Τρίτη, αφού το στοίχημα του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να κερδίσει υποστήριξη για το βαθιά αντιδημοφιλές σχέδιό του για τη μείωση του χρέους, του γύρισε μπούμερανγκ, βυθίζοντας τη χώρα βαθύτερα σε πολιτική και οικονομική αστάθεια.

Οι γαλλικές αγορές κατέρρευσαν μετά την απροσδόκητη κίνησή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό του για τη μείωση του χρέους, θέτοντας εν αμφιβόλω την επόμενη ημέρα της κυβέρνησής του, καθώς τα τρία κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την πρόταση. Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση, το αριστερό Ανυπότακτη Γαλλία και οι Σοσιαλιστές, έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν «όχι», στην προσπάθειά τους να αναγκάσουν την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Το κλίμα επιδεινώθηκε όταν ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ προειδοποίησε ότι η κατάρρευση της κυβέρνησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρέμβαση του ΔΝΤ

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, τη Δευτέρα, για μια ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος πρωθυπουργός είπε ότι οι βουλευτές πρέπει τώρα να επιλέξουν μεταξύ «χάους» και «ευθύνης» και προέτρεψε τους Γάλλους να πιέσουν τους εκπροσώπους τους να κάνουν μια «συνετή επιλογή» πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου.

«Δεν ζητώ από κανέναν να αλλάξει γνώμη, αλλά μπορεί κανείς να το σκεφτεί», δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ο Μπαϊρού.

Εάν ο Μπαϊρού πέσει, ο Μακρόν θα μπορούσε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές – μια κίνηση που είχε απορρίψει προηγουμένως – ή να διορίσει μια νέα κυβέρνηση. Ωστόσο, καμία από τις δύο ενέργειες δεν είναι πιθανό να λύσει τα δημοσιονομικά ζητήματα ή το πολιτικό αδιέξοδο της Γαλλίας.

Μια πηγή στην κυβέρνηση δήλωσε στο Reuters ότι αναμένουν από τον Μακρόν να επιλέξει έναν νέο πρωθυπουργό.

«Η απόφαση του Γάλλου πρωθυπουργού να ανακοινώσει πρόωρη ψήφο εμπιστοσύνης είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει την αντικατάστασή του με έναν ακόμη πρωθυπουργό ή (λιγότερο πιθανό) νέες βουλευτικές εκλογές», έγραψαν οι αναλυτές της Capital Economics.

«Σε κάθε περίπτωση, το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Γαλλίας θα παραμείνει πολύ πάνω από το επίπεδο που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δείκτη χρέους».

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό, ο οποίος ηγείται των συντηρητικών Ρεπουμπλικανών, δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» και «ενάντια στα συμφέροντα της Γαλλίας» να ψηφιστεί η πτώση της κυβέρνησης.

Άλλοι διαφώνησαν

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση, με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι θέλει ο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Δεν βλέπω ποιος νέος πρωθυπουργός δεν θα δεχόταν αμέσως κριτική», δήλωσε στο Reuters μια πηγή κοντά στη Λεπέν.

Οι Σοσιαλιστές, η ψήφος των οποίων θα είναι κρίσιμη, δήλωσαν επίσης ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού. «Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό πρωθυπουργό και, πάνω απ’ όλα, μια διαφορετική πολιτική», έγραψε στο X ο Μπορίς Βαλό.

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από τις διαμαρτυρίες που έχουν καλέσει διάφορες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα, υπενθυμίζοντας τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων που ξέσπασαν το 2018 για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και το κόστος ζωής.

«Θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση που θα είναι μια φάση αποσταθεροποίησης», δήλωσε ο δημοσκόπος Ζαν-Ντανιέλ Λεβί, προβλέποντας αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Τι γίνεται μετά;

Μια πηγή κοντά στον Μπαϊρού δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ήταν ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτάσεις του για τον προϋπολογισμό, αν και ήταν ανένδοτη στην άποψη περί προϋπολογισμού-λιτότητας.

Ο Μπαϊρού δήλωσε την Τρίτη ότι θα ζητήσει από τους φορολογούμενους με υψηλό εισόδημα να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να βοηθήσουν στον περιορισμό του ελλείμματος.

Γνώριζε ότι τελικά θα κατατεθεί πρόταση μομφής για τον προϋπολογισμό και αποφάσισε να προλάβει την αντιπολίτευση, ανέφερε η πηγή.

Στο κόκκινο οι αγορές

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μαζικό sell off των γαλλικών περιουσιακών στοιχείων

Ο γαλλικός δείκτης CAC40 υποχωρεί πάνω από 2% την Τρίτη, έχοντας υποχωρήσει κατά 1,6% τη Δευτέρα. Οι τραπεζικοί κολοσσοί BNP Paribas (BNPP.PA) και Societe Generale (SOGN.PA) υποχώρησαν περισσότερο από 6% έκαστος.

Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν για λίγο στο 3,53%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, πριν σταθεροποιηθούν στο 3,50%. Όταν η απόδοση ενός ομολόγου αυξάνεται, η τιμή του μειώνεται. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας είναι πλέον από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη, ξεπερνώντας χώρες που κάποτε θεωρούνταν στην καρδιά της κρίσης χρέους, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro STOXX 600 κινείται υπό του -0,90%, στη Γερμανία ο DAX χάνει περί του 0,80%, στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 0,77%, με απώλειες 1,30% διαπραγματεύεται ο FTSE MIB στο Μιλάνο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε στις 2.076,57 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,87%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.063,63 μονάδες (-2,48%).

Απειλούν με ΔΝΤ

Το κλίμα επιδεινώθηκε μετά το «καμπανάκι» που έκρουσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος «επιδρομής» του ΔΝΤ.

«Βρισκόμαστε στο μέσο της μάχης», δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter, προσθέτοντας ότι δεν είναι «απογοητευμένος» από την πιθανότητα να χαθεί η ψήφος εμπιστοσύνης.

Σε ερώτηση για τα σχόλια άλλων πολιτικών σχετικά με παρέμβαση του ΔΝΤ, ο Λομπάρ προειδοποίησε ότι «αυτός είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας. Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα είναι ένας προϋπολογισμός ανάκαμψης, ενώ σημείωσε ότι «δεν έχουμε αποδεχθεί την πτώση της κυβέρνησης».

