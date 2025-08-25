Κίνηση υψηλού ρίσκου από Μπαϊρού και φόβοι για κατάρρευση της κυβέρνησης – Ψήφος εμπιστοσύνης «για να μην γίνει η Γαλλία, Ελλάδα»

Η κυβέρνηση μειοψηφίας της Γαλλίας φαίνεται πιθανό να καταρρεύσει καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού διεξάγει ψήφο εμπιστοσύνης υψηλού ρίσκου τον επόμενο μήνα για την αντιδημοφιλή συμπίεση του προϋπολογισμού του ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μπαϊρού προκάλεσε σοκ στο γαλλικό πολιτικό κατεστημένο τη Δευτέρα, όταν δήλωσε ότι θα συγκαλέσει τους βουλευτές σε έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή τους στο κοινοβούλιο.

«Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν είσαι έτοιμος να βουλιάξεις, πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, επειδή διακυβεύεται η ελευθερία μας».

Ο Μπαϊρού στοιχηματίζει ότι οι βουλευτές μπορούν τουλάχιστον να συμφωνήσουν ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση, αλλά οι πιθανότητες φαίνεται να είναι εναντίον του. Ηγέτες τόσο του ακροαριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» όσο και του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, συμπεριλαμβανομένης της Μαρίν Λεπέν, έχουν ήδη ορκιστεί να υποστηρίξουν την ανατροπή της κυβέρνησης.

Για να επιβιώσει, ο πρωθυπουργός χρειάζεται οι Σοσιαλιστές να ψηφίσουν υπέρ της κυβέρνησής του και όχι απλώς να απέχουν — κάτι που ο αρχηγός του κόμματος, Ολιβιέ Φωρ, απέκλεισε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Monde. Το κεντροαριστερό κόμμα παραμένει εξοργισμένο με τον Μπαϊρού μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στις αρχές του έτους.

«Είναι προφανώς αδιανόητο οι Σοσιαλιστές να ψηφίσουν υπέρ του πρωθυπουργού», δήλωσε ο Φωρ.

Ο Μπαϊρού αναμενόταν να αντιμετωπίσει ψήφο εμπιστοσύνης αργότερα στη νομοθετική διαδικασία. Προκηρύσσοντας μια τέτοια ψηφοφορία πριν από την επίσημη επιστροφή της γαλλικής νομοθετικής εξουσίας στις εργασίες της και μόλις δύο ημέρες πριν από το πανεθνικό lockdown που έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου, ο Μπαϊρού ουσιαστικά επιλέγει να επιταχύνει τη μοίρα του και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο κατάρρευσης της κυβέρνησης κατά μέτωπο.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή όπου μόνο ένα υπολογισμένο ρίσκο μπορεί να σου επιτρέψει να ξεφύγεις από ένα πιο σοβαρό ρίσκο», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Είναι θέμα επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας και κάθε οικογένειας».

Ένας υπουργικός σύμβουλος έδωσε μια διαφορετική εκδοχή στο θέμα. Ακούστηκε να λέει μετά τη συνέντευξη Τύπου: «Είναι καλύτερο να πεθάνεις από αυτοκτονία παρά να υποφέρεις από αγωνία».

Ο Μπαϊρού τον περασμένο μήνα αποκάλυψε επιθετικά σχέδια συγκράτησης δαπανών για το επόμενο έτος, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2026 στο 4,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και την αποτροπή μιας κατάρρευσης τύπου Ελλάδας. Ένας κυβερνητικός σύμβουλος, στον οποίο δόθηκε η ανωνυμία για να μιλήσει ελεύθερα, έθεσε το ενδεχόμενο η Γαλλία να τεθεί υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Τρόικας, του τριάδας των θεσμών που επέβαλαν μέτρα λιτότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης, εάν δεν γίνει τίποτα.

Ωστόσο, τα σχέδια του Μπαϊρού, τα οποία περικόπτουν επίσης δύο αργίες, προκάλεσαν οργή μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μερικά από τα οποία ορκίστηκαν να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό εάν προχωρήσει χωρίς σημαντικές αλλαγές.

Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενέκρινε τα σχέδιά του αφού ενημερώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι υπουργοί ενημερώθηκαν μόνο λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση.

