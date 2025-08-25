Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης κοντά σε παραθαλάσσια πόλη στη Νήσο Γουάιτ του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα (25/8).

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που εμπλέκονται. Το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία Northumbria Helicopter και συνετρίβη κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης.

Four in helicopter crash were part of 'flying lesson' as horror smash pictured https://t.co/Id5FgJGNkq pic.twitter.com/SLjM6XMpvs — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 25, 2025

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέφεραν ότι η αστυνομία είχε ήδη ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του συμβάντος, αλλά οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μια ομάδα εντατικής θεραπείας, που περιλάμβανε έναν γιατρό και έναν ειδικό διασώστη, αποστάλθηκε από την υπηρεσία αεροδιακομιδής του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ για την μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο Επστάιν: Έρχονται νέες αποκαλύψεις – Η Virginia Giuffre έγραψε βιβλίο πριν αυτοκτονήσει, πότε κυκλοφορεί

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

Η σπουδαιότητα της ουκρανικής «Ζώνης – Φρούριο» στο Ντόνετσκ