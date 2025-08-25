search
Ηνωμένο Βασίλειο: Τρεις νεκροί κι ένας τραυματίας από την πτώση ελικοπτέρου

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης κοντά σε παραθαλάσσια πόλη στη Νήσο Γουάιτ του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα (25/8).

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που εμπλέκονται. Το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία Northumbria Helicopter και συνετρίβη κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέφεραν ότι η αστυνομία είχε ήδη ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του συμβάντος, αλλά οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μια ομάδα εντατικής θεραπείας, που περιλάμβανε έναν γιατρό και έναν ειδικό διασώστη, αποστάλθηκε από την υπηρεσία αεροδιακομιδής του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ για την μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.

