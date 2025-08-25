search
ΚΟΣΜΟΣ

Δυσαρέσκεια για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ – «Δεν το γνώριζα»

trump_1508_1920-1080_new
credit: AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα τη δυσαρέσκειά του για το ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στη Γάζα, που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ απάντησε «δεν το γνώριζα αυτό», όταν ερωτήθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο για το πλήγμα.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε ποιες συζητήσεις είχε με τον Νετανιάχου για τη Γάζα και αν συμφωνεί με την έκθεση που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ για τον λιμό στη Γάζα.

Είπε: «Είναι μια τρομερή κατάσταση εκεί… αλλά φτάνει σε κορύφωση».

Αργότερα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα έχετε ένα αρκετά καλό… οριστικό τέλος. Και είναι δύσκολο να το πούμε αυτό επειδή πολεμούν εδώ και χιλιάδες χρόνια».

