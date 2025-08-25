Νετανιάχου: Το Ισραήλ λυπάται για το «τραγικό ατύχημα», λέει για το χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ λυπάται βαθιά για αυτό που χαρακτήρισε «τραγικό ατύχημα» αυτό που συνέβη στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα τη Δευτέρα.

«Ο πόλεμός μας είναι με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι να νικήσουμε τη Χαμάς και να φέρουμε τους ομήρους μας στα σπίτια τους», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι, από πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους των παλαιστινιακών υπηρεσιών υγείας.

