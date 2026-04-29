Ο Κιμ επαινεί τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που ανατινάχθηκαν για να αποφύγουν την αιχμαλωσία από τους Ουκρανούς

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επαίνεσε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που ανατινάχθηκαν με χειροβομβίδες για να αποφύγουν τη σύλληψη ενώ πολεμούσαν τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων των μυστικών υπηρεσιών και των μαρτυριών λιποτακτών, δείχνουν ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν λάβει ρητή εντολή να καταφύγουν σε αυτοπυρπόληση ή σε άλλες μορφές αυτοκτονίας για να αποφύγουν να πέσουν στα χέρια του εχθρού.

Το 2024, η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 επίλεκτους στρατιώτες για να ενταχθούν στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Οι στρατιώτες στάλθηκαν στη μάχη γύρω από τη συνοριακή πόλη Σούτζα, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν εκείνο το καλοκαίρι σε μια αιφνιδιαστική μίνι αντεπίθεση. Σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες και Ουκρανούς αξιωματούχους, περισσότεροι από 6.000 Βορειοκορεάτες σκοτώθηκαν σε σφοδρές μάχες.

Δύο Βορειοκορεάτες συνελήφθησαν και κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου στην ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο. Και οι δύο είχαν προσπαθήσει να ανατιναχθούν, αλλά δεν μπόρεσαν να το κάνουν λόγω των σοβαρών τραυμάτων τους. Ένας από αυτούς έχει εκφράσει ενοχή για την αποτυχία του να εκτελέσει εντολές, όπως γίνεται αντιληπτό.

Σε ομιλία του απευθυνόμενος σε Ρώσους αξιωματούχους και σε οικογένειες θυμάτων στην τελετή ολοκλήρωσης ενός μνημείου προς τιμήν των Βορειοκορεατών στρατιωτών, ο Κιμ ανέφερε για πρώτη φορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα στρατεύματα, επαινώντας τους ως ήρωες, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που δημοσίευσε το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA τη Δευτέρα.

«Δεν είναι μόνο οι ήρωες που επέλεξαν χωρίς δισταγμό το μονοπάτι της αυτοκαταστροφής και της αυτοκτονίας για να υπερασπιστούν τη μεγάλη τιμή, αλλά και εκείνοι που έπεσαν ενώ όρμησαν στην πρώτη γραμμή των μαχών επίθεσης», είπε.

Ο Κιμ είπε ότι όσοι επέζησαν ήταν επίσης πατριώτες. «Αυτοί που στριφογύριζαν από απογοήτευση επειδή δεν εκπλήρωσαν το καθήκον τους ως στρατιώτες αντί να υποφέρουν την αγωνία του να διαμελίζονται τα σώματά τους από σφαίρες και οβίδες… αυτοί επίσης μπορούν να ονομαστούν πιστοί πολεμιστές και πατριώτες».

Η Πιονγκγιάνγκ έχει στείλει εκατομμύρια οβίδες πυροβολικού και μεγάλο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων μικρής εμβέλειας στη Ρωσία. Σε αντάλλαγμα, έχει λάβει οικονομική και στρατιωτική τεχνολογική βοήθεια από τη Μόσχα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ανακατέλαβαν τον ουκρανικό θύλακα γύρω από τη Σούτζα την άνοιξη του 2025. Η διασυνοριακή προέλαση ήταν ντροπιαστική για το Κρεμλίνο και η πρώτη φορά που ξένα άρματα μάχης εισήλθαν σε ρωσικό έδαφος από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

