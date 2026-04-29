Έταζαν κέρδη και άρπαζαν εκατομμύρια: Το κύκλωμα με βάση τα Τίρανα και τζίρο άνω των €50 εκατ. που «χτύπησε» και στην Ελλάδα

Μια πολυεθνική εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψεύτικων επενδυτικών ευκαιριών στο διαδίκτυο εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση αυστριακών και αλβανικών Αρχών, με την υποστήριξη της Europol. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη δέκα ατόμων και στην κατάσχεση μετρητών που προσεγγίζουν τις 900.000 ευρώ.

Η έρευνα, που εκτεινόταν σε διάστημα άνω των δύο ετών, έφερε στο «φως» ένα εκτεταμένο δίκτυο διαδικτυακής απάτης με έδρα κυρίως τα Τίρανα. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι συνολικές οικονομικές απώλειες που αποδίδονται στη δράση του κυκλώματος ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ.

Οι δράστες είχαν οργανώσει τη λειτουργία τους με τρόπο που παρέπεμπε σε νόμιμη επιχείρηση, δημιουργώντας τηλεφωνικά κέντρα με σαφή ιεραρχία και κατανομή αρμοδιοτήτων. Μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες, προσέγγιζαν υποψήφια θύματα, προβάλλοντας υποτιθέμενες επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλές αποδόσεις.

Αφού τα θύματα εγγράφονταν σε ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες, ερχόντουσαν σε επαφή με «επενδυτικούς συμβούλους», οι οποίοι ήταν στην πραγματικότητα μέλη της οργάνωσης και αναλάμβαναν τον έλεγχο των λογαριασμών τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απατεώνες εξασφάλιζαν πλήρη πρόσβαση στις συσκευές των θυμάτων μέσω λογισμικού απομακρυσμένης σύνδεσης, ενισχύοντας την ψευδαίσθηση αξιοπιστίας και ασκώντας πίεση για νέες καταθέσεις.

Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν σε σύνθετα δίκτυα «ξεπλύματος», καταλήγοντας τελικά στα μέλη της οργάνωσης.

Οργάνωση τύπου «εταιρείας» και στοχευμένες αγορές

Τα τηλεφωνικά κέντρα στελεχώνονταν από ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, με κάθε ομάδα να εξυπηρετεί συγκεκριμένες γλώσσες – μεταξύ αυτών γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά -, ώστε να στοχεύονται διαφορετικές αγορές και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θυμάτων. Συνολικά, το δίκτυο απασχολούσε έως και 450 εργαζόμενους, κατανεμημένους σε τμήματα όπως προσέλκυση πελατών, εξυπηρέτηση, οικονομική διαχείριση, πληροφορική και διοικητική υποστήριξη.

Οι εργαζόμενοι αμείβονταν με περίπου 800 ευρώ τον μήνα, ενώ παράλληλα υπήρχε σύστημα προμηθειών ανάλογα με τις επιτυχείς «συμβάσεις», με πληρωμές τόσο σε μετρητά, όσο και μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Πέρα από την αρχική εξαπάτηση, τα μέλη του κυκλώματος επανέρχονταν σε θύματα που είχαν ήδη χάσει χρήματα, προτείνοντας δήθεν υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούσαν το άνοιγμα λογαριασμών σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και την καταβολή αρχικών ποσών περίπου 500 ευρώ, επιχειρώντας να τα εξαπατήσουν εκ νέου.

Η υπόθεση ξεκίνησε να διερευνάται από τις αυστριακές Αρχές το καλοκαίρι του 2023, όταν εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός θυμάτων στη Βιέννη. Μέσω της συνεργασίας με τη Europol, ζητήθηκε η συνδρομή των αλβανικών Αρχών για τον εντοπισμό ψηφιακών στοιχείων, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη ποινικής έρευνας στην Αλβανία.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε στις 17 Απριλίου 2026, με συντονισμένες εφόδους στα Τίρανα. Οι Αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα κατοικίες, προχωρώντας σε δέκα συλλήψεις και σε κατασχέσεις που περιλάμβαναν 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 υπολογιστές, 238 κινητά τηλέφωνα, έξι φορητούς υπολογιστές και μεγάλο όγκο αποθηκευτικών μέσων.

Θύματα της απάτης έχουν εντοπιστεί σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των δεδομένων, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία για το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας.

