Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται ενώπιον του Κογκρέσου, όπου καλείται για πρώτη φορά να δώσει απαντήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι «εκτιμά την ευκαιρία» να καταθέσει υπέρ του αιτήματος του Τραμπ για τον αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027.

«Το αίτημα του προέδρου για τον προϋπολογισμό αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη της στιγμής», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Στη συνέχεια, υπερασπιζόμενος το αίτημα του Λευκού Οίκου για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, ο Χέγκσεθ είπε ότι ο Τραμπ στοχεύει να επαναφέρει τη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα «σε πολεμική βάση».

Παράλληλα, είπε ότι «χαιρετίζει θερμά» τη συζήτηση για το θέμα του Ιράν, το οποίο αναμένει να τεθεί στη σημερινή συνεδρίαση.

Επανέλαβε τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν διαπραγματευτές που εργάζονται για μια συμφωνία.

«Οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο είναι τα απερίσκεπτα, άστοχα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Δημοκρατικών», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ερωτηθείς για το πώς ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει σε μια νέα πυρηνική συμφωνία, ο Χέγκσεθ είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να το φτάσουν στο σημείο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να την εγκαταλείψουν».

Ισχυρίστηκε ότι ενώ οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πέρυσι τις άφησαν «εξαφανισμένες», το Ιράν εξακολουθεί να έχει «πυρηνικές φιλοδοξίες», μαζί με μια «συμβατική ασπίδα χιλιάδων πυραύλων».

Ύμνοι για το Ισραήλ

Οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει την προθυμία τους να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους δυνατότητες «προς υποστήριξη της συλλογικής μας άμυνας», δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης ότι η κατανομή των βαρών ήταν βασικό μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ.

«Οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας στην περιοχή μπορούν να κάνουν πολλά για να προωθήσουν τα κοινά μας συμφέροντα – και κάνουν ολοένα και περισσότερο ακριβώς αυτό», δήλωσε ο Χέγκσεθ στις γραπτές του παρατηρήσεις προς την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής (HASC), αποκαλώντας το Ισραήλ «υπόδειγμα συμμάχου».

Ωστόσο, ο Χέγκσεθ επαίνεσε άλλες χώρες στην περιοχή χωρίς να κατονομάσει κάποια συγκεκριμένη. «Άλλες χώρες στην περιοχή έχουν επενδύσει ομοίως στις δικές τους δυνατότητες και έχουν αποδείξει ότι είναι ικανές και πρόθυμες να τις χρησιμοποιήσουν με θετικό τρόπο για την υποστήριξη της συλλογικής μας άμυνας», δήλωσε παράλληλα με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατηγό Νταν Κέιν. «Θα βασιστούμε σε αυτήν την πρόοδο και σε αυτές τις σχέσεις με στόχο μια διαρκή περιφερειακή ειρήνη, η οποία θα επιτευχθεί και θα διατηρηθεί από μια θέση αναμφισβήτητης στρατιωτικής ισχύος», είπε.

Οι Δημοκρατικοί καλούν τον Χέγκεθ να απαντήσει πού οδηγεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκεθ ότι θεωρεί «παράλογο» τον ισχυρισμό ότι η στρατηγική του Πενταγώνου βασίζεται στον ρεαλισμό.

«Ξεκινήσαμε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ιράν για να προσπαθήσουμε να αναδιαμορφώσουμε τη Μέση Ανατολή», είπε ο Σμιθ, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν ακριβώς το αντίθετο του ρεαλισμού.

Ο Σμιθ είπε ότι ο Χέγκσεθ πρέπει να δώσει μια εξήγηση για τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

«Πού το οδηγεί αυτό; Ποιο είναι το σχέδιο για την επίτευξη των στόχων μας; Έχουμε δει το κόστος, και το κόστος είναι πολύ, πολύ υψηλό», είπε.

Χέγκσεθ: Οι επικριτές του πολέμου στο Ιράν είναι ο «μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε»

«Η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο είναι τα απερίσκεπτα, άστοχα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικανών», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στους νομοθέτες της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, ο Δημοκρατικός με υψηλόβαθμο αξίωμα, δήλωσε στον Χέγκσεθ ότι θεωρεί «παράλογο» να ισχυρίζεται ότι η στρατηγική του Πενταγώνου βασίζεται στον ρεαλισμό, όταν ο πόλεμος στο Ιράν μοιάζει με «το ακριβώς αντίθετο του ρεαλισμού».

Ο Σμιθ είπε επίσης ότι ο Χέγκσεθ πρέπει να εξηγήσει ποιοι ήταν οι στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ για τη σύγκρουση.

«Έχουμε δει το κόστος, και το κόστος είναι πολύ, πολύ υψηλό», είπε.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το ιστορικά υψηλό αίτημα του Πενταγώνου για τον προϋπολογισμό θα διατηρήσει «τον πιο ισχυρό και ικανό στρατό στον κόσμο καθώς αντιμετωπίζουμε ένα πολύπλοκο περιβάλλον απειλών σε πολλαπλά θέατρα».

Διαβάστε επίσης:

