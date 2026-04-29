search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 19:34
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Στα 117 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα 5% λόγω φόβων για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ

stena toy hormuz

Οι παγκόσμιες αγορές προεξοφλούσαν μια ακόμη άνοδο των τιμών του πετρελαίου σήμερα, τροφοδοτούμενη από φόβους για παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Γύρω στις 17:15, το αργό Μπρεντ, σημείωσε άνοδο 5,08% στα 116,91 δολάρια, το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 4,91% στα 104,84 δολάρια.

Σύμφωνα με άρθρο της Wall Street Journal (WSJ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο επιτελείο του να προετοιμαστεί για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν σε μια προσπάθεια να αναγκάσει την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα.

Επίσης, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, με ισχύ από την 1η Μαΐου, έχει περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chatgpt_1302_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

tileorasi
MEDIA

papargiropoulos 77- new
LIFESTYLE

kykloma-tirana-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kalxas-124218
ΚΑΛΧΑΣ

kopsimo-louloudiou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

chatgpt_1302_1460-820_new
famellos 654- new
tileorasi
1 / 3