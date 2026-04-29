Στα 117 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα 5% λόγω φόβων για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ

Οι παγκόσμιες αγορές προεξοφλούσαν μια ακόμη άνοδο των τιμών του πετρελαίου σήμερα, τροφοδοτούμενη από φόβους για παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Γύρω στις 17:15, το αργό Μπρεντ, σημείωσε άνοδο 5,08% στα 116,91 δολάρια, το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 4,91% στα 104,84 δολάρια.

Σύμφωνα με άρθρο της Wall Street Journal (WSJ) που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο επιτελείο του να προετοιμαστεί για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν σε μια προσπάθεια να αναγκάσει την Τεχεράνη να συνθηκολογήσει στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα.

Επίσης, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, με ισχύ από την 1η Μαΐου, έχει περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης:

