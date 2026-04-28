ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 08:52
28.04.2026 07:51

Πετρέλαιο: «Πέταξε» στα 110 δολάρια το Brent

28.04.2026 07:51
Η αβεβαιότητα και η ρευστότητα που επικρατούν σχετικά με τις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν έχουν σοβαρότατες παρενέργειες στις αγορές ορυκτών καυσίμων σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 110 δολάρια την Τρίτη, διευρύνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για την πιθανότητα μιας διαρκούς εκεχειρίας και της επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη φέρεται να έδωσε σήμα μέσω του Πακιστάν ότι οι εχθροπραξίες θα μπορούσαν να σταματήσουν εάν η Ουάσινγκτον άρει τον ναυτικό αποκλεισμό της, συμφωνήσει σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για το Ορμούζ και παράσχει διαβεβαιώσεις κατά μελλοντικής στρατιωτικής δράσης, αφήνοντας για αργότερα τη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.


Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εκφράσει προβληματισμό έναντι της πρότασης αυτής και αναμένεται να απαντήσει τις επόμενες ημέρες, αν και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, έθεσε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ως μείζον κομμάτι των συνομιλιών μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει τις τιμές ενέργειας στα ύψη, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει για ένα άνευ προηγουμένου σοκ προσφοράς. Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 1,27%, στα 109,61 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό WTI (συμβόλαιο Ιουνίου) σημειώνει άνοδο 1,43%, στα 97,75 δολάρια το βαρέλι.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

