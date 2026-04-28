Στη Μέγγενη των Εξοπλισμών: Γιατί η Ελλάδα ανέβηκε στην 34η Θέση των Παγκόσμιων Στρατιωτικών Δαπανών

Η παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή θυμίζει ολοένα και περισσότερο ναρκοπέδιο, με τις αμυντικές βιομηχανίες να καταγράφουν κέρδη που παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

Σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες βρίσκονται σε μια ασταμάτητη τροχιά ανόδου, πλησιάζοντας το αστρονομικό ποσό των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025.

Ένα Παγκόσμιο σύστημα σε κατάσταση συναγερμού

Για 11η συνεχή χρονιά, ο πλανήτης επενδύει σταθερά στην πολεμική μηχανή. Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,9% σε πραγματικούς όρους, φτάνοντας τα 2.887 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν κοιτάξει κανείς το ευρύτερο κάδρο της τελευταίας δεκαετίας, η αύξηση αγγίζει το 41%, μια τάση που τροφοδοτείται από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και από τον αναδυόμενο ανταγωνισμό ισχύος στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Οι βιομηχανίες όπλων —οι λεγόμενοι «έμποροι της ελπίδας» ή της καταστροφής, αναλόγως της οπτικής— βιώνουν μια χρυσή εποχή. Τα βιβλία παραγγελιών των μεγάλων κολοσσών είναι γεμάτα για τα επόμενα χρόνια, καθώς τα κράτη σπεύδουν όχι μόνο να αναπληρώσουν τα αποθέματα που στάλθηκαν σε εμπόλεμες ζώνες, αλλά και να εκσυγχρονίσουν το οπλοστάσιό τους με τεχνολογίες αιχμής, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ελλάδα στη δίνη των εξοπλισμών: 35% αύξηση σε μια δεκαετία

Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον ανασφάλειας, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση· αντίθετα, παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά στατιστικά στην Ευρώπη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στις 40 χώρες με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως, ανεβαίνοντας στην 34η θέση για το 2025 (από την 36η το 2024).

Η ελληνική «ιδιαιτερότητα» εστιάζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Το Ποσοστό επί του ΑΕΠ: Οι αμυντικές δαπάνες της χώρας αντιστοιχούν σε περίπου 3% του ΑΕΠ, ένα ποσοστό που σταθερά τοποθετεί την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ, ξεπερνώντας συχνά ακόμη και υπερδυνάμεις με πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Η δεκαετής ανοδος: Την περίοδο 2016-2025, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση δαπανών ύψους 35%. Αυτή η άνοδος αντανακλά τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα (φρεγάτες Belharra, μαχητικά Rafale, εκσυγχρονισμός F-16) που δρομολογήθηκαν ως απάντηση στις περιφερειακές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η οικονομική ανάγνωση του εξοπλιστικού ράλι

Ενώ για τη βιομηχανία όπλων οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε «χρυσές δουλειές», για την εθνική οικονομία το ζήτημα είναι σύνθετο. Οι δαπάνες αυτές, αν και απαραίτητες για την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, αποτελούν ένα βαρύ φορτίο για τον κρατικό προϋπολογισμό, ειδικά σε μια περίοδο που η κοινωνική πίεση για αυξήσεις σε μισθούς και δημόσιες επενδύσεις (υγεία, παιδεία) είναι έντονη.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχής αύξηση των δαπανών για 11 συναπτά έτη αποτελεί την μακροβιότερη περίοδο συνεχούς ανόδου από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σηματοδοτώντας μια νέα, πιο επικίνδυνη παγκόσμια κανονικότητα.

Την ώρα μάλιστα που οι βιομηχανίες όπλων πλουτίζουν, κράτη όπως η Ελλάδα πιέζονται ασφυκτικά να βρουν μια χρυσή τομή ώστε να είναι και προστατευμένα (στρατιωτικά) αλλά και να μην πτωχεύσουν ή μείνουν πίσω στην ανάπτυξη (οικονομικά).

Διαβάστε επίσης:

