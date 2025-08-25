Το Τρίγωνο των Βερμούδων συνεχίζει να προξενεί άγχος και φόβο στους ναυτικούς, τους αεροπόρους και τους ταξιδιώτες, την ίδια στιγμή που προξενεί πάθος και ερωτήματα στους μελετητές.

Η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Φλόριντα, το Πουέρτο Ρίκο και τις Βερμούδες, έχει εδώ και δεκαετίες τροφοδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας, ιστορίες για UFO, και μυστηριώδεις εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών. Τώρα, ένας επιστήμονας προτείνει μια πιο γήινη εξήγηση.

Ο Δρ Σάιμον Μπόξολ, ωκεανογράφος από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, υποστηρίζει ότι πολλές από τις περίεργες εξαφανίσεις στην περιοχή μπορούν να εξηγηθούν από ένα φυσικό φαινόμενο: τα «ανυπότακτα κύματα» (rogue waves).

Ειδικότερα, όπως τονίζει, πρόκειται για ακραία κύματα, που εμφανίζονται σε ορισμένες καταιγίδες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στο διπλάσιο ύψος από τα γύρω κύματα, θυμίζοντας έτσι τσουνάμι.

Τα συγκεκριμένα κύματα, όπως λέει είναι ακανόνιστα, απότομα, μπορούν να φτάσουν έως τα 30 μέτρα ύψος και να πάρουν κι απροσδόκητα διαφορετικές κατευθύνσεις από τον άνεμο που επικρατεί. Κατά την άποψη του Δρ. Μπόξαλ αν ένα μεγάλο καράβι παγιδευτεί σ΄ αυτού του είδους τα κύματα μπορεί να βυθιστεί σε δύο έως τρία λεπτά.

