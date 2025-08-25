Γιατί η Μόσχα λέει όχι σε μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – Οι Ρώσοι έχουν ήδη «κάνει σημαντικές παραχωρήσεις» λέει ο Βανς

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στο NBC τόνισε ότι “πρέπει πρώτα να υπάρχει μια ατζέντα”, πριν πραγματοποιηθεί μια συνάντηση. “Αυτή η ατζέντα δεν είναι καθόλου έτοιμη”, είπε, αλλά σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο όταν καθοριστεί η ατζέντα.

Τα σχόλια έγιναν περίπου μια εβδομάδα αφότου ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν επιτυχία. Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησαν να συναντηθούν και ότι έκανε προετοιμασίες για τη συνάντησή τους.

Ωστόσο, οι δηλώσεις Λαβρόφ φάνηκαν να είναι η πιο άμεση απάντηση του Κρεμλίνου, ότι μια σύνοδος κορυφής που ο Λευκός Οίκος είπε ότι ήταν επικείμενη δεν ήταν καν κοντά στην υλοποίηση.

Ο Λαβρόφ διευκρίνισε ότι κατά τη συνάντηση της Αλάσκας συζητήθηκαν και οι εγγυήσεις ασφαλείας και σε αυτό το πλαίσιο ανέδειξε την Ρωσία και τον Βλαδιμίρ Πούτιν ως κεντρικό διαμεσολαβητή μιας διεθνούς συμφωνίας, μέσω του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ. Μάλιστα του είπε ότι – επί της ουσίας – οι δύο πρόεδροι συζήτησαν όσα είχαν συζητήσει αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν είχε καρποφορήσει τότε αυτή η πρόταση.

Επιπλέον, όπως διευκρίνισε ο Λαβρόφ, σε αυτές τις συνομιλίες η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν τη μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας μακριά από πυρηνικά και συμμαχίες, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και από άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Τουρκία.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζέι ντι Βανς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος που έδωσε επίσης συνέντευξη στο NBC, αντέκρουσε την άποψη ότι οι Ρώσοι παρέσυραν τον Τραμπ με την άρνησή τους να ορίσουν συνάντηση με τον Ζελένσκι.

«Ας γίνει η συνάντηση χωρίς να έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες της ατζέντας», υπογράμμισε ο Τζέι ντι Βανς και πρόσθεσε πως «καμιά φορά οι συνομιλίες διευκολύνουν στην κατανόηση αυτών των λεπτομερειών».

Ο Βανς είπε ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη «κάνει σημαντικές παραχωρήσεις» και ότι θέλουν στην πραγματικότητα να είναι ευέλικτοι σε ορισμένες από τις βασικές διεκδικήσεις τους και είναι βέβαιος ότι σημειώνεται πρόοδος, παρά την έλλειψη σαφών ενδείξεων ότι η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της. Για τις παραχωρήσεις ανέφερε την αναγνώριση ότι η Ουκρανία θα είχε εδαφική ακεραιότητα μετά τον πόλεμο, ότι δεν θα «εγκαταστήσουν ένα καθεστώς-μαριονέτα στο Κίεβο» και ότι θα υπήρχαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Φυσικά, δεν έχουν φτάσει ακόμη πλήρως εκεί, αλλιώς ο πόλεμος θα είχε τελειώσει», είπε ο κ. Βανς. «Αλλά συμμετέχουμε σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία με καλή πίστη».

Στις νέες προειδοποιήσεις Τραμπ για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, αν δεν υπάρξει πρόοδος μέσα σε δύο εβδομάδες, ο Βανς δήλωσε ότι οι κυρώσεις αυτές θα συζητηθούν και αναγνώρισε ότι οι κυρώσεις αυτές πάντως δεν αποτελούν μοχλό πίεσης για τη Μόσχα.

Τάχθηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο. Σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν αν κληθούν, όμως, η μερίδα του λέοντος ανήκει στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες γειτνιάζουν με την Ουκρανία, της οποίας η ασφάλεια αφορά και τις ίδιες.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία θα επιμείνει στο ότι πρέπει να είναι μέρος οποιονδήποτε μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, μια προϋπόθεση που οι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν ευρέως παράλογη.

