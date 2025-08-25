Τουρκία: «Kαμπάνα» σε υπουργό που οδηγούσε με 225 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο – Το βίντεο που πόσταρε

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε ο τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος πόσταρε βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με 225 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο, σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο.

Μετά τα αρνητικά σχόλια, ο υπουργός αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, ενώ η τροχαία του επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα.

Ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στο Χ, γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.



Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.



Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Το βίντεο, στο οποίο ακούγονται και αποσπάσματα από ομιλία του Ερντογάν, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού να φτάνει τα 225 χλμ/ώρα και το αυτοκίνητο να προσπερνά με ταχύτητα άλλα οχήματα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Η Ένωση Ξένου Τύπου απαιτεί εξηγήσεις από το Ισραήλ για την εκτέλεση πέντε δημοσιογράφων σε live μετάδοση (σκληρές εικόνες)

Ο Guardian αποκαλύπτει: Σύμμαχοι της Ουάσιγκτον εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ζελένσκι – Ο ρόλος του Βανς

H Ουκρανία… τα βάζει και με τον Γούντι Άλεν – Δείτε γιατί