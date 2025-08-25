Τουρκία: «Kαμπάνα» σε υπουργό που οδηγούσε με 225 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο – Το βίντεο που πόσταρε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε ο τούρκος υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ο οποίος πόσταρε βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με 225 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο, σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο.
Μετά τα αρνητικά σχόλια, ο υπουργός αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, ενώ η τροχαία του επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα.
Ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στο Χ, γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».
Το βίντεο, στο οποίο ακούγονται και αποσπάσματα από ομιλία του Ερντογάν, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού να φτάνει τα 225 χλμ/ώρα και το αυτοκίνητο να προσπερνά με ταχύτητα άλλα οχήματα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης.
