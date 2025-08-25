search
25.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

25.08.2025 19:19

Γάζα: «Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ», δηλώνει ο βρετανός ΥΠΕΞ

25.08.2025 19:19
lammy_2508_1920-1080_new
credit: AP

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφους.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα ΜΜΕ.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι έπληξε την περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, προσθέτοντας πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων διέταξε να διεξαχθεί έρευνα. Συμπλήρωσε πως «δεν στοχοθετεί δημοσιογράφους».

