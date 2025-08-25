Γάζα: «Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ», δηλώνει ο βρετανός ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφους.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire. — David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα ΜΜΕ.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι έπληξε την περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ, προσθέτοντας πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων διέταξε να διεξαχθεί έρευνα. Συμπλήρωσε πως «δεν στοχοθετεί δημοσιογράφους».

Διαβάστε επίσης:

Γιατί η Μόσχα λέει όχι σε μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι – Οι Ρώσοι έχουν ήδη «κάνει σημαντικές παραχωρήσεις» λέει ο Βανς

Τουρκία: «Kαμπάνα» σε υπουργό που οδηγούσε με 225 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο – Το βίντεο που πόσταρε

Γάζα: Η Ένωση Ξένου Τύπου απαιτεί εξηγήσεις από το Ισραήλ για την εκτέλεση πέντε δημοσιογράφων σε live μετάδοση (σκληρές εικόνες)