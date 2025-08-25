Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό μίλησε ανοιχτά για τον λόγο για τον οποίο δεν μιλάει πλέον στη μητέρα της.

Σε μια ιστορική δίκη για βιασμό που συγκλόνισε τον κόσμο πέρυσι, ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε τη σύζυγό του επί 50 χρόνια και μητέρα των παιδιών του. Ο Πελικό παράλληλα προσκαλούσε αγνώστους που είχαν στρατολογηθεί στο διαδίκτυο να κάνουν το ίδιο, ενώ αυτός βιντεοσκοπούσε τα πάντα πριν τα αποθηκεύσει σε έναν σκληρό δίσκο με την ένδειξη «κακοποίηση».

Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τα αποτρόπαια εγκλήματά του, και όλοι οι 50 συγκατηγορούμενοί του καταδικάστηκαν επίσης, χωρίς απαλλαγές. Οι κατηγορίες περιελάμβαναν βιασμό, απόπειρα βιασμού ή σεξουαλική επίθεση με ποινές που κυμαίνονταν από τρία έως 15 χρόνια.

Παράλληλα με τα αποτρόπαια εγκλήματά του κατά της συζύγου του, ο Ντομινίκ κρίθηκε επίσης ένοχος για λήψη άσεμνων φωτογραφιών της κόρης του, Καρολάιν Νταριάν, καθώς και των νυφών του.

Η Καρολάιν, η οποία δήλωσε στον δικαστή κατά τη διάρκεια της δίκης του Δεκεμβρίου πέρυσι ότι είναι το «ξεχασμένο θύμα σε αυτήν την υπόθεση», έκτοτε μίλησε ανοιχτά στην εφημερίδα The Telegraph σε μια αποκλειστική συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο (23 Αυγούστου) σχετικά με το κόστος που έχει επιφέρει η υπόθεση στη σχέση της ίδιας και της μητέρας της.

Νωρίτερα φέτος, αποκαλύφθηκε ότι η Καρολάιν προχώρησε σε κατηγορίες εναντίον του πατέρα της, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας ότι την ναρκώνει και τη βιάζει – κάτι με το οποίο η μητέρα της φέρεται να διαφωνούσε, λέγοντάς της: «Ο πατέρας σου είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο».

«Η μητέρα μου άφησε το χέρι μου σε εκείνη την αίθουσα του δικαστηρίου», είπε, πριν ισχυριστεί: «Με εγκατέλειψε».

Η Καρολάιν συνέχισε: «Για τέσσερα χρόνια, συνόδευα τη μητέρα μου παντού. Την υποστήριζα χωρίς ποτέ να την κρίνω. Και δεν ήταν πάντα εύκολο γιατί δεν ήθελε να ακούει τι της έλεγα για τον Ντομινίκ.

«Αλλά σε εκείνη την αίθουσα του δικαστηρίου, υποτίθεται ότι θα με βοηθούσε», πρόσθεσε, ισχυριζόμενη ότι η μητέρα της ήταν το μόνο άτομο που μπορούσε να πείσει τον άντρα της να ομολογήσει.

«Και αυτό», είπε, «δεν μπορώ ποτέ να τη συγχωρήσω. Ποτέ».

Εξηγώντας γιατί δεν μιλάει πλέον στη μητέρα της, η Καρολάιν δήλωσε: «Ξέρετε τι μου είπε η μητέρα μου μερικές φορές στην αυλή έξω κατά τη διάρκεια της δίκης; “Σταμάτα να γίνεσαι θέαμα”. Θέαμα;

«Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ εμένα και εκείνης.»

Εξηγώντας πώς η μητέρα της «εκτοξεύτηκε στο προσκήνιο» και «έγινε είδωλο», η Καρολάιν μίλησε ανοιχτά για το πώς αυτή και τα αδέλφια της έμειναν «πραγματικά πληγωμένα».

«Εδώ ήμασταν, πίσω στη γη, με όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα – και είμαστε πληγωμένοι. Πραγματικά πληγωμένοι. Και είμαστε μόνοι», είπε. «Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα.

«Δεν έχουμε πλέον πατέρα ή μητέρα, σήμερα».

Συνεχίζοντας να μιλάει για τον παγκόσμιο αντίκτυπο της σπαρακτικής υπόθεσης της μητέρας της, η Καρολάιν συνέχισε: «Είναι υπέροχο για τη μητέρα μου να κηρύττει. Ξέρετε ότι έλαβε μια επιστολή από τη Βασίλισσα; Λέει πόσο υπέροχη ήταν; Ναι, συγκινήθηκε πολύ από αυτό. Αλλά ελπίζω ότι μια μέρα θα κοιτάξει στον καθρέφτη και θα σκεφτεί: “Γαμώτο. Ξέρετε, δεν ήμουν εκεί που έπρεπε να είμαι”.»

Στη συνέχεια, δακρυσμένη, πρόσθεσε: «Η διαφορά μεταξύ μας είναι η εξής: εκείνη επέλεξε να έχει τον Ντομινίκ Πελικό ως σύζυγο, αλλά εγώ δεν επέλεξα να τον έχω πατέρα. Το βλέπετε; Έτσι, για μένα ο πόνος είναι διπλός».

