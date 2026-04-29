ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 21:22
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.04.2026 20:27

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν: Εκεχειρία για την Ημέρα Νίκης προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος

credit: AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 90+ λεπτών, την οποία το Κρεμλίνο χαρακτήρισε φιλική και επαγγελματική.

Ο Ρώσος πρόεδρος καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ενώ οι συζητήσεις για το Ιράν περιελάμβαναν προτάσεις για τα πυρηνικά και υποστήριξη για την παράταση της εκεχειρίας.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν είναι η σωστή, επειδή έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις και, γενικά, να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης», είπε ο Ουσακόφ.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για την Ουκρανία μπορεί να είναι κοντά. Ο Πούτιν από την πλευρά του πρότεινε εκεχειρία κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Νίκης του Μαΐου. Ο Τραμπ απάντησε θετικά.

Οι συνομιλίες κάλυψαν επίσης πιθανή οικονομική και ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης και πιθανές συμφωνίες σε πολλαπλά μέτωπα.

«Ανεβαίνει» ο Τσίπρας λέει η Metron Analysis, παραμένει δημοφιλής η Καρυστιανού

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στο «αντίο» του Τζερόμ Πάουελ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δηλώσεις Ντάισελμπλουμ: «Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου;»

Παυλόπουλος για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης 

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

