Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν: Εκεχειρία για την Ημέρα Νίκης προτείνει ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 90+ λεπτών, την οποία το Κρεμλίνο χαρακτήρισε φιλική και επαγγελματική.

Ο Ρώσος πρόεδρος καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ενώ οι συζητήσεις για το Ιράν περιελάμβαναν προτάσεις για τα πυρηνικά και υποστήριξη για την παράταση της εκεχειρίας.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν είναι η σωστή, επειδή έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις και, γενικά, να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης», είπε ο Ουσακόφ.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία για την Ουκρανία μπορεί να είναι κοντά. Ο Πούτιν από την πλευρά του πρότεινε εκεχειρία κατά τη διάρκεια της Ημέρας της Νίκης του Μαΐου. Ο Τραμπ απάντησε θετικά.

Οι συνομιλίες κάλυψαν επίσης πιθανή οικονομική και ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε σε προσπάθειες αποκλιμάκωσης και πιθανές συμφωνίες σε πολλαπλά μέτωπα.

