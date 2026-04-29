Επιμένει ο Τραμπ: Ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά

Οι ΗΠΑ δεν θα άρουν τον αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο ισραηλινό Channel 12.

Όπως δήλωσε στο ισραηλινό μέσο, ο ναυτικός αποκλεισμός είναι «πιο αποτελεσματικός» από τους βομβαρδισμούς και πρόσθεσε ότι το Ιράν «πνίγεται». Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία για την άρση του αποκλεισμού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι η ενεργειακή υποδομή του Ιράν «θα εκραγεί σύντομα» εάν δεν είναι σε θέση να εξάγει πετρέλαιο.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ιστότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν – που λειτουργούν υπό το Αρχηγείο Khatam al-Anbiya ως πολεμική διοίκηση – πιστεύουν ότι η υπομονή έχει όρια και ότι μια τιμωρητική απάντηση είναι απαραίτητη εάν η Ουάσιγκτον διατηρήσει τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό της γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε η πηγή.

Η πηγή ασφαλείας της Τεχεράνης τόνισε περαιτέρω ότι το Ιράν έχει αποδείξει σε πρόσφατα επιβληθέντες πολέμους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντιμετωπίζουν πλέον έναν παθητικό ή προβλέψιμο αντίπαλο.

«Μέσω της ένθερμης αντίστασης του λαού και των ενόπλων δυνάμεών του, και της σοφής, θαρραλέας και αποφασιστικής ηγεσίας του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Ιράν κατάφερε να εξουδετερώσει και να δυσφημίσει όλες τις αμερικανικές επιλογές στο τραπέζι».

Η πηγή ανέφερε ότι η αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν οι ένοπλες δυνάμεις μέχρι στιγμής είχε ως στόχο να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να μάθουν και να αποδεχτούν τους όρους του Ιράν για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Αυτή η παύση, έσπευσε να προσθέσει, είχε ως στόχο να δώσει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το τρέχον τέλμα στο οποίο βρίσκονται.

Ωστόσο, εάν η αμερικανική επιμονή και οι αυταπάτες συνεχιστούν και οι όροι του Ιράν απορριφθούν, ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο εχθρός θα πρέπει σύντομα να περιμένει ένα διαφορετικό είδος αντίδρασης στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος είναι παρόμοιος με τη ναυτική ληστεία.

Αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές συνέπειες του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ και της διατήρησης ναυτικού αποκλεισμού, που, στην ουσία, αποτελεί αμερικανική ναυτική ληστεία.

Ενώ αναγνώρισε ότι τέτοιες ενέργειες θα επηρέαζαν όλες τις χώρες – συμπεριλαμβανομένου του Ιράν – η πηγή σημείωσε ότι οι δεκαετίες εμπειρίας του Ιράν στην παράκαμψη των κυρώσεων, τα χιλιάδες χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων του και τα προϋπάρχοντα μέτρα του για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων πολιορκιών καθιστούν τη χώρα πολύ πιο ανθεκτική στις οικονομικές πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας αντιπαρέβαλε την ιρανική κοινή γνώμη με αυτή του αμερικανικού λαού, λέγοντας ότι ο πληθυσμός του Ιράν θεωρεί τις ΗΠΑ υπεύθυνες για την τρέχουσα κατάσταση, ενώ η αμερικανική κοινή γνώμη δεν τάσσεται με την ίδια της την κυβέρνηση, κατηγορώντας την αντ’ αυτού για τον απρόκλητο πόλεμο κατά του Ιράν και τις συνέπειές του.

Η υψηλόβαθμη πηγή προειδοποίησε περαιτέρω ότι ο συνεχιζόμενος αμερικανικός αποκλεισμός και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσαν τελικά να βλάψουν τις ΗΠΑ περισσότερο από το Ιράν και ότι μια αποφασιστική απάντηση θεωρείται απαραίτητη από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση για να δυσφημίσει πλήρως ακόμη και αυτή την εναπομένουσα αμερικανική επιλογή.

Σχεδόν 60 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν τώρα μια λύση, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά τη λήξη της δύο εβδομάδων εκεχειρίας, ο Τραμπ την παρέτεινε μονομερώς επ’ αόριστον και η κυβέρνησή του έκτοτε βρίσκεται σε παρασκηνιακές συνομιλίες με το Πακιστάν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά, υποδηλώνοντας ότι θέλει να βγει από το τέλμα.

