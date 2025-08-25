Γάζα: Η στιγμή που ο Ισραηλινός στρατός σκοτώνει 15 αμάχους εκ των οποίων τρεις δημοσιογράφοι (video, σκληρές εικόνες)

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η εικόνα της επίθεσης του στρατού του Ισραήλ κατά αμάχων την ώρα που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν κόσμο από νοσοκομείο που έχει χτυπηθεί λίγο νωρίτερα.

Στην πρωινή επίθεση του IDF σκοτώθηκαν 15 άτομα, εκ των οποίων 3 δημοσιογράφοι: δύο συνεργάτες του Reuters και ένας του Al Jazeera.

Στο βίντεο φαίνονται άτομα με γιλέκα να κάνουν εργασίες για να απεγκλωβίσουν άτομα από ένα κτίριο που είχε δεχτεί πλήγματα από του Ισραηλινούς. Την ώρα που προσπαθούν να συνεννοηθούν με ανθρώπους που βρίσκονται από κάτω, οι Ισραηλινοί το χτυπούν και μάλιστα το σκηνικό καλύφθηκε σε live μετάδοση σε δελτίο ειδήσεων.

Οι νεκροί δημοσιογράφοι είναι οι κάμεραμαν Μοχάμεντ Σαλαμά και Χοσάμ Αλ Μασρί και ο ρεπόρτερ Μαριάμ Αμπου Ντακά .

Δείτε το φρικιαστικό βίντεο (σκληρές εικόνες):

Breaking: So far, the bodies of three journalists killed in the Israeli strike on Nasser Hospital have been identified: Reuters cameraman Hossam Al-Masri, Al Jazeera cameraman Mohammed Salama, and journalist Mariam Abu Daqa. pic.twitter.com/JMPSGy4oIt August 25, 2025

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Νέος σεισμός στην άπω ανατολή της χώρας – Στους 6,3 βαθμούς Ρίχτερ το μέγεθός του

Κίνα: Απίστευτη εικόνα – Κοριτσάκι με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι (!) πήγαινει ήρεμο με την μητέρα του στο νοσοκομείο (Video)

Ρωσία: Οι όροι που θέτει για τη λήξη του πολέμου και το σχήμα των «μεγάλων δυνάμεων» που προτείνει