search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 14:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.08.2025 13:44

Γάζα: Η στιγμή που ο Ισραηλινός στρατός σκοτώνει 15 αμάχους εκ των οποίων τρεις δημοσιογράφοι (video, σκληρές εικόνες)

25.08.2025 13:44
vomvardismos-gaza-dimosiografoi

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί η εικόνα της επίθεσης του στρατού του Ισραήλ κατά αμάχων την ώρα που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν κόσμο από νοσοκομείο που έχει χτυπηθεί λίγο νωρίτερα.

Στην πρωινή επίθεση του IDF σκοτώθηκαν 15 άτομα, εκ των οποίων 3 δημοσιογράφοι: δύο συνεργάτες του Reuters και ένας του Al Jazeera. 

Στο βίντεο φαίνονται άτομα με γιλέκα να κάνουν εργασίες για να απεγκλωβίσουν άτομα από ένα κτίριο που είχε δεχτεί πλήγματα από του Ισραηλινούς. Την ώρα που προσπαθούν να συνεννοηθούν με ανθρώπους που βρίσκονται από κάτω, οι Ισραηλινοί το χτυπούν και μάλιστα το σκηνικό καλύφθηκε σε live μετάδοση σε δελτίο ειδήσεων.

Οι νεκροί δημοσιογράφοι είναι οι κάμεραμαν Μοχάμεντ Σαλαμά και Χοσάμ Αλ Μασρί και ο ρεπόρτερ Μαριάμ Αμπου Ντακά .

Δείτε το φρικιαστικό βίντεο (σκληρές εικόνες):

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Νέος σεισμός στην άπω ανατολή της χώρας – Στους 6,3 βαθμούς Ρίχτερ το μέγεθός του

Κίνα: Απίστευτη εικόνα – Κοριτσάκι με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι (!) πήγαινει ήρεμο με την μητέρα του στο νοσοκομείο (Video)

Ρωσία: Οι όροι που θέτει για τη λήξη του πολέμου και το σχήμα των «μεγάλων δυνάμεων» που προτείνει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza_omiroi_2508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

MELINA_DEMIS_ALEXANDRA_NIKOLAIDI
LIFESTYLE

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μια συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου» (photo)

gerapetritis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεραπετρίτης απάντησε στον Δένδια για το SAFE: «Σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας» – «Αιχμές» και για Σαμαρά – Καραμανλή

ergasia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εργασία – Οι 8 άξονες 

alexandra_nika_dexiosi
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 14:41
gaza_omiroi_2508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

MELINA_DEMIS_ALEXANDRA_NIKOLAIDI
LIFESTYLE

Η Μελίνα Νικολαΐδη αποχαιρετά την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου με μια συγκινητική ανάρτηση: «Το αγγελάκι μου» (photo)

gerapetritis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεραπετρίτης απάντησε στον Δένδια για το SAFE: «Σαφέστατη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας» – «Αιχμές» και για Σαμαρά – Καραμανλή

1 / 3