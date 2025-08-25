Ρωσία: Νέος σεισμός στην άπω ανατολή της χώρας – Στους 6,3 βαθμούς Ρίχτερ το μέγεθός του

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην άπω ανατολή της Ρωσίας, στο θαλάσσιο χώρο κοντά στις Κουρίλες νήσους.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του προσδιορίζεται στο θαλάσσιο χώρο 313 χιλιόμετρα νότια/νοτιοανατολικά της Καμτσάτκα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα μήνα στην ίδια περιοχή – στη ρωσική χερσόνησο της Καμτσάτκα – είχε σημειωθεί τερατώδης σεισμός μεγέθους 8,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος είχε προκαλέσει και τσουνάμι.

