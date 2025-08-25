search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

25.08.2025 09:38

Κίνα: Απίστευτη εικόνα – Κοριτσάκι με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι (!) πήγαινει ήρεμο με την μητέρα του στο νοσοκομείο (Video)

25.08.2025 09:38
cina_girl_knife_new_123 (2)

Ένα απίστευτο βίντεο που δείχνει μια μητέρα να μεταφέρει ήρεμα την μικρή κόρη της στο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του παιδιού έχει συγκλονίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα.

Το περιστατικό ήρθε στο φως στις 15 Αυγούστου, όταν ένας χρήστης του διαδικτύου δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει μια μητέρα και την τρίχρονη κόρη της να περπατούν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν στην Κουνμίνγκ, στην επαρχία Γιουνάν, στη νοτιοδυτική Κίνα, με τη διαφορά ότι από το κεφάλι του παιδιού προεξέχει ένα… μαχαίρι.

Σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του κοριτσιού, με το επώνυμο Χου, άλλαζε σεντόνια όταν κατά λάθος κούνησε ένα σεντόνι, με αποτέλεσμα ένα μαχαίρι φρούτων που βρισκόταν κοντά να χτυπήσει το κεφάλι της κόρης της ενώ αυτή έπαιζε. Ωστόσο, ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου είπε ότι η μητέρα παραδέχτηκε ότι πήρε το μαχαίρι για να «τρομάξει» την θορυβώδη κόρη της κατά τη διάρκεια ενός ξεσπάσματος και κατά λάθος χτύπησε το κορίτσι στο κεφάλι.

Η λεπίδα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του κοριτσιού ακριβώς πάνω από το δεξί της αυτί. Μέρος του μαχαιριού παρέμεινε ορατό. Η Χου προσπάθησε να αφαιρέσει το μαχαίρι, αλλά δεν τα κατάφερε και, αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πήγε με την κόρη της στο νοσοκομείο.

Το βίντεο δείχνει το παιδάκι να μπαίνει ήρεμα στο νοσοκομείο με το μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του. Η μητέρα του κρατά το χέρι του, ενώ ένα μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου με λευκή ποδιά τους καθοδηγεί. Το ιατρικό προσωπικό αφαίρεσε με επιτυχία το μαχαίρι και το κορίτσι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Η αστυνομία χαρακτήρισε επίσημα το περιστατικό ως ατύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση.

Ένας έμπειρος γιατρός δήλωσε στο Chinese Business View ότι το μαχαίρι μπήκε στο κρανίο χωρίς να προκαλέσει άμεση θανατηφόρα βλάβη λόγω της μαλακότητας του κρανίου του παιδιού. «Αν η μητέρα του κοριτσιού είχε βγάλει απερίσκεπτα το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος. Η σωστή ενέργεια ήταν να ζητήσει αμέσως επαγγελματική ιατρική βοήθεια», είπε ο γιατρός.

Ωστόσο, το βίντεο έχει προκαλέσει σάλο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση δυσπιστίας και προκαλώντας ευρεία κριτική προς τη μητέρα.

Κάποιος έγραψε: «Είναι φυσιολογική αυτή η μητέρα; Η αστυνομία πρέπει να το διερευνήσει».

Κάποιος άλλος έγραψε: «Καημένο παιδί, πήγε στο νοσοκομείο με ηρεμία. Ευτυχώς που είναι καλά».

«Μια ήρεμη μητέρα, ένα ψύχραιμο παιδί, ένας σταθερός γιατρός και εγώ σοκαρισμένος», έγραψε ένας τρίτος.

