SpaceX: Νέα αποτυχία για τον Έλον Μασκ – Αναβλήθηκε η 10η δοκιμαστική εκτόξευση του Starship – Νέα προσπάθεια σήμερα

Νέα εμπόδια στα διαστημικά σχέδια του Έλον Μασκ, καθώς η εταιρεία του, SpaceX, ανέβαλε την Κυριακή την 10η δοκιμαστική πτήση του Starship, του μεγαλύτερου και ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μόλις λίγα λεπτά πριν από την εκτόξευση, μετά τον εντοπισμό τεχνικού προβλήματος στην εξέδρα και στις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Η ακύρωση ήρθε την στιγμή που οι υπεύθυνοι ελέγχου είχαν ήδη εγκρίνει την τροφοδοσία καυσίμων και είχαν δώσει το «πράσινο φως» για τη δέκατη δοκιμαστική πτήση του προγράμματος. Παρότι υπάρχει «παράθυρο» σήμερα και αύριο για την εκτόξευση, η αναβολή υπογραμμίζει τις τεχνικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το φιλόδοξο διαστημικό εγχείρημα του Έλον Μασκ.

Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems — SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που η SpaceX αναγκάζεται να διακόψει τη διαδικασία εκτόξευσης του πυραύλου της. Στις 26 Ιουνίου, μια στατική δοκιμή στον ίδιο χώρο κατέληξε σε έκρηξη του Starship στην πλατφόρμα εκτόξευσης της Starbase στο Τέξας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 27 Μαΐου, το τμήμα του πυραύλου που ονομάζεται Super Heavy εξερράγη κατά την επιστροφή του, αφού πρώτα είχε μεταφέρει το Starship στο διάστημα.

Επίσης, σε προηγούμενες δοκιμές στις αρχές του έτους, πύραυλοι Starship καταστράφηκαν κατά την απογείωση, σκορπίζοντας φλεγόμενα θραύσματα πάνω από την Καραϊβική και προκαλώντας ζημιές. Παρά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες, η SpaceX επιμένει στη στρατηγική της γρήγορης εξέλιξης, στηριζόμενη σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές, ώστε να εντοπίζει και να διορθώνει τεχνικές αδυναμίες σε πραγματικές συνθήκες. Όπως έχει δηλώσει η εταιρεία, αυτά τα ατυχήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της για ταχεία καινοτομία.

Το Starship, με ύψος σχεδόν 121 μέτρα και ώθηση 16,7 εκατομμυρίων λιβρών (7.590 τόνων) κατά την απογείωση, διαθέτει υπερδιπλάσια ισχύ από τον ιστορικό Saturn V της NASA που μετέφερε τον άνθρωπο στη Σελήνη. Η SpaceX φιλοδοξεί να καταστήσει τον γιγαντιαίο αυτό πύραυλο βασικό όχημα για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στη διαστημική τεχνολογία.

