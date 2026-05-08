Ευδοκία Ρουμελιώτη: «Σε ευχαριστώ που με διάλεξες για μαμά σου» – Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

Δημοσίως θέλησε να ευχηθεί στον γιο της για τα 11α γενέθλιά του η Ευδοκία Ρουμελιώτη η οποία μέσα από ένα συγκινητικό κείμενο στα social media εξέφρασε την αγάπη της για το παιδί της, αυτή την ξεχωριστή μέρα.

Αφού δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο, με την ίδια να κρατά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο τότε γιο της, έστειλε τις ευχές της, εκφράζοντας τα συναισθήματά της.

«Σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια σε γνώρισα σε πήρα στην αγκαλιά μου, σε έσφιξα, σε άγγιξα και σε αγάπησα όπως δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ. Σε ευχαριστώ που με διάλεξες για μαμά σου. Είσαι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Να τα εκατοστίσεις άγγελέ μου και να ανθίζεις. Σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό και πάλι πίσω» έγραψε.

