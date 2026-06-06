Παραλήρημα Χέγκσεθ: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την εισβολή «επικίνδυνων ιδεολογιών» που φτάνουν μέσω θαλάσσης

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό που αποκάλεσε «εισβολή» από ιδεολογίες που φτάνουν μέσω θαλάσσης, συνδέοντας την παράνομη μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης που έγινε την ημέρα της D-Day στη Νορμανδία.

«Δυστυχώς, σήμερα, διαφορετικές ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται “έφοδο” από διαφορετικές, επικίνδυνες ιδεολογίες. Στις παραλίες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας φτάνουν βάρκες και άνδρες», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ομιλία του στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας, στο Κολβίλ-σιρ-Μερ, κινούμενος στο κλίμα Τραμπ σύμφωνα με το οποίο η Ευρώπη είναι ανίκανη ν’ αντιμετωπίσει τη μετανάστευση.

«Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γι’ αυτή την εισβολή ή μήπως είναι πλέον πολύ αργά; Εγώ προσεύχομαι να μην είναι, και πιστεύω ότι δεν είναι», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ μιλούσε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, όταν οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη για να ξεκινήσουν την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

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