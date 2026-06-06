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06.06.2026 17:36

Γιαννακόπουλος: Δημοσίευσε βίντεο με το επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη – Ο πλήρης διάλογός τους

06.06.2026 17:36
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Έντονο φραστικό επεισόδιο έλαβε χώρα λίγο πριν από την flash interview του Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός μεταξύ του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Σάββα Αρώνη, το οποίο και δημοσίευσε σε σχετικό βίντεο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ με σχετικό βίντεο που ανέβασε στα social media αποτυπώνεται τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του Σάββα Αρώνη στον χώρο έξω από τα αποδυτήρια και λίγο πριν πάει ο Μπαρτζώκας στην Flash Intrerview.

Συγκεκριμένα ακούστηκε να λέγεται:

-: «Μ@@@α γ@@@ω το σπίτι σας»

-: «Μίλα καλύτερα, ε;»

-: «Όχι δεν μιλάω καλύτερα, να βγάλεις τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό»

-: «Να σέβεσαι την ομάδα, και εμάς μας βρίζουν».

: «Στα α@@@α μου, αντε καραγκιόζη»

Μαζί με το βίντεο ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέφερε:

«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη;

Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν.

Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.

Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει.

Λίγο αργότερα έκανε και νέα ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Επίσης εδώ και κάποιες ώρες ετοιμάζεται ένα βίντεο με όλες τις εντός γηπέδου αλλά και γύρω-γύρω (κάγκελα κτλ) φορές που έχει μείνει ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ που τιμωρούνται πάντα παραδειγματικά. Λίγη υπομονή μόνο, διότι το υλικό είναι ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ».

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ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννακόπουλος: Δημοσίευσε βίντεο με το επεισόδιο Μπαρτζώκα-Αρώνη – Ο πλήρης διάλογός τους

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