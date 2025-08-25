Η Συρία ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ κατέλαβε εδάφη γύρω από το Όρος Ερμών παρά τις συνομιλίες

Η Συρία δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ έστειλε 60 στρατιώτες για να αναλάβουν τον έλεγχο μιας περιοχής εντός των συριακών συνόρων γύρω από το Όρος Ερμών, σε μια επιχείρηση που παραβίασε την κυριαρχία της και αποτελούσε περαιτέρω απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα στρατεύματα πραγματοποίησαν μια συνήθη επιχειρησιακή δραστηριότητα σε μια περιοχή της νότιας Συρίας, αλλά δεν επιχειρούσαν στο Μπέιτ Τζιν, μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και κοντά στο Όρος Ερμών.

Υπενθυμίζεται πως η de facto κυβέρνηση της Συρίας και το Ισραήλ διεξάγουν εδώ και κάποιο καιρό συνομιλίες με μεσολάβηση των ΗΠΑ για να αποκλιμακωθεί η ένταση στη νότια Συρία.

