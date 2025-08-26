search
26.08.2025 16:29

Κομισιόν για επίθεση εναντίον σκάφους ανθρωπιστικής οργάνωσης: «Ανησυχητική εξέλιξη»

26.08.2025 16:29
libya metanastes

«Πρέπει να εξεταστεί τι συνέβη και να διαπιστωθούν τα γεγονότα. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Και στη βάση αυτή θα αποφασίζουμε ποια θα είναι η αντίδρασή μας. Είναι προφανώς μια ανησυχητική εξέλιξη, που δεν μας αφήνει αδιάφορους. Επομένως, διαπιστώνουμε τα γεγονότα και στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και τις πιθανές ενέργειες», δήλωσε ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης σε ερώτηση που δέχθηκε για την καταγγελία της ΜΚΟ «SOS Méditerranée» ότι σκάφος που επιχειρούσε διάσωση μεταναστών, δέχθηκε επίθεση από την ακτοφυλακή της Λιβύης που πυροβόλησε εναντίον του πλοίου- ασθενοφόρου της στη Μεσόγειο.

Όπως τόνισε ο κ. Λαμέρτ, η Κομισιόν θα πραγματοποιήσει έρευνα για το περιστατικό και στη συνέχει θα λάβει πιθανά μέτρα, ενώ βρίσκεται σε επαφή με τις λιβυκές αρχές για να ρίξει φως στην καταγγελία. «Πρώτα πρέπει να διαπιστωθούν τα γεγονότα. Έπειτα θα αξιολογήσουμε πιθανά μέτρα. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες λιβυκές αρχές για να αποσαφηνίσουμε τα γεγονότα».

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε εκτενώς για το περιστατικό, με τον ίδιο να αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, λέγοντας πως «πρέπει να λειτουργούν με την απαραίτητη επιμέλεια και με πλήρη σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Αυτό δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω, καθώς πρέπει πρώτα να διαπιστώσουμε τα γεγονότα για το συγκεκριμένο περιστατικό».

Διαβάστε επίσης:

Η Αυστραλία κατηγορεί το Ιράν ότι οργάνωσε αντισημιτικές ενέργειες, απελαύνει τον Ιρανό πρεσβευτή – Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

Απελπισία στην Ευρώπη, οι βάλτοι επιστρέφουν ως αμυντική ασπίδα – Μπορούν να σταματήσουν τους Ρώσους;

Reuters: Μυστικές συμφωνίες μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην ενέργεια, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό

