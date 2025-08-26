Reuters: Μυστικές συμφωνίες μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην ενέργεια, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό

Οι αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζήτησαν αρκετές ενεργειακές συμφωνίες στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων που στόχευαν στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το Reuters, αυτές οι συμφωνίες προτάθηκαν ως κίνητρα για να ενθαρρυνθεί το Κρεμλίνο να συμφωνήσει σε ειρήνη στην Ουκρανία και για να χαλαρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Ρωσία έχει αποκοπεί από τις περισσότερες διεθνείς επενδύσεις στον ενεργειακό της τομέα και από τη σύναψη σημαντικών συμφωνιών λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής της Exxon Mobil στο έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου Sakhalin-1 στη Ρωσία, ανέφεραν τρεις από τις πηγές.

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της αγοράς από τη Ρωσία αμερικανικού εξοπλισμού για τα έργα LNG, όπως το Arctic LNG 2, που βρίσκεται υπό δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με τέσσερις πηγές.

Μία ακόμη ιδέα ήταν οι ΗΠΑ να αγοράσουν πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά πλοία από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Reuters.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff) στη Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον απεσταλμένο του για επενδύσεις, Κιρίλ Ντμίτριεφ (Kirill Dmitriev), σύμφωνα με τρεις από τις πηγές. Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι συνομιλίες αυτές συζητήθηκαν επίσης εντός του Λευκού Οίκου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συμφωνίες αυτές συζητήθηκαν επίσης εν συντομία στη σύνοδο της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με μία πηγή.

«Ο Λευκός Οίκος ήθελε πραγματικά να βγάλει μια μεγάλη είδηση μετά τη σύνοδο της Αλάσκας, ανακοινώνοντας μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία», είπε μία από τις πηγές. «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ αισθάνεται ότι πέτυχε κάτι».

Ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν να συνομιλούν με ρώσους και ουκρανούς αξιωματούχους με στόχο μια διμερή συνάντηση για τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου, ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις συμφωνίες. Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματευτούν περαιτέρω αυτά τα ζητήματα δημόσια, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Συνομιλίες που συμπίπτουν με απειλές

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν σημειώσουν πρόοδο, καθώς και να επιβάλει σκληρούς δασμούς στην Ινδία, έναν από τους βασικούς αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Τα μέτρα αυτά θα δυσχέραιναν τη δυνατότητα της Ρωσίας να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο εξαγωγών πετρελαίου.

Το στυλ πολιτικής του Τραμπ, που βασίζεται σε «συμφωνίες», έχει φανεί και στο παρελθόν στις συνομιλίες για την Ουκρανία, όταν νωρίτερα φέτος οι ίδιοι αξιωματούχοι διερεύνησαν τρόπους για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να επαναφέρουν τις ρωσικές ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Τα σχέδια αυτά έχουν «παγώσει» από τις Βρυξέλλες, οι οποίες έχουν προτείνει την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027.

Οι τελευταίες συζητήσεις έχουν στραφεί σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, αφήνοντας εκτός συζητήσεων την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ως μπλοκ παραμένει σταθερή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Την ίδια ημέρα με τη σύνοδο της Αλάσκας, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Exxon Mobil, να ανακτήσουν μερίδια στο έργο Sakhalin-1. Αυτό εξαρτάται από το αν οι ξένοι μέτοχοι θα αναλάβουν δράσεις για την άρση των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Exxon αποχώρησε από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, καταγράφοντας ζημιά ύψους 4,6 δισ. δολαρίων. Το μερίδιό της, 30% ως διαχειρίστρια του έργου Sakhalin-1 στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, κατασχέθηκε από το Κρεμλίνο εκείνη τη χρονιά.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αρκετούς γύρους κυρώσεων στο έργο Arctic LNG 2 της Ρωσίας από το 2022, αποκλείοντας την πρόσβαση σε πλοία κατηγορίας πάγου που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία στην περιοχή για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Το έργο ανήκει κατά πλειοψηφία στη Novatek, η οποία ξεκίνησε να συνεργάζεται με λομπίστες στην Ουάσιγκτον πέρυσι, προσπαθώντας να αποκαταστήσει τις σχέσεις και να αρθούν οι κυρώσεις.

Το εργοστάσιο Arctic LNG 2 επανεκκίνησε την επεξεργασία φυσικού αερίου τον Απρίλιο, αν και σε χαμηλό ρυθμό, σύμφωνα με το Reuters. Πέντε φορτία έχουν φορτωθεί από το έργο αυτόν τον χρόνο σε δεξαμενόπλοια που τελούν υπό κυρώσεις. Μία μονάδα παραγωγής είχε προηγουμένως σταματήσει τη λειτουργία της λόγω των δυσκολιών στις εξαγωγές εξαιτίας των κυρώσεων.

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία τριών μονάδων επεξεργασίας LNG. Η τρίτη βρίσκεται ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού, με την τεχνολογία να αναμένεται να προέλθει από την Κίνα.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ωθήσει τη Ρωσία να αγοράσει αμερικανική τεχνολογία αντί για κινεζική, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να αποξενώσει την Κίνα και να αποδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η Κίνα και η Ρωσία είχαν κηρύξει μια στρατηγική συνεργασία «χωρίς όρια» λίγες ημέρες πριν ο Πούτιν στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει συναντηθεί με τον Πούτιν περισσότερες από 40 φορές την τελευταία δεκαετία, ενώ ο Πούτιν τους τελευταίους μήνες έχει περιγράψει την Κίνα ως σύμμαχο.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη – Δεν έχει απαντήσει στην πρόταση του Κατάρ για εκεχειρία

Με ανοιχτή επιστολή ανώτεροι διπλωμάτες της ΕΕ ζητούν επείγουσα δράση για τη Γάζα

«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο Μερτς