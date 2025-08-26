Με ανοιχτή επιστολή ανώτεροι διπλωμάτες της ΕΕ ζητούν επείγουσα δράση για τη Γάζα

Μια ανοιχτή επιστολή, υπογεγραμμένη από 209 πρώην πρέσβεις της ΕΕ, ανώτερο διπλωματικό προσωπικό και πρέσβεις από κράτη μέλη της ΕΕ, δημοσιεύθηκε σήμερα, ζητώντας επείγουσα δράση για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και τις παράνομες ενέργειες στη Δυτική Όχθη.

Εάν η ΕΕ δεν ενεργήσει συλλογικά, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα μεμονωμένα ή σε μικρότερες ομάδες για να υποστηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, αναφέρει η επιστολή, παρουσιάζοντας εννέα πιθανές προσεγγίσεις.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή αδειών εξαγωγής όπλων, την απαγόρευση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών με παράνομους οικισμούς και την απαγόρευση στα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων να λαμβάνουν, να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται δεδομένα από την ισραηλινή κυβέρνηση ή εμπορικές πηγές, εάν αυτά σχετίζονται με την «παρουσία και τις δραστηριότητες του Ισραήλ στη Γάζα και αλλού στα κατεχόμενα εδάφη».

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται 110 πρώην πρέσβεις, 25 πρώην γενικοί διευθυντές και δύο από τους ανώτερους διπλωμάτες στην ΕΕ – ο Alain Le Roy, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων και ο Carlo Trojan, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αυτό άγγιξε μια χορδή», δήλωσε ο Sven Kühn von Burgsdorff, πρώην εκπρόσωπος της ΕΕ στην παλαιστινιακή επικράτεια και μέλος μιας ομάδας 6 πρώην διπλωματών που συντονίζουν την πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου.

Αυτή η επιστολή είναι η τρίτη δημόσια έκκληση για δράση και η πρώτη έκκληση προς τα έθνη να ενεργήσουν μεμονωμένα εάν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική δράση. Μια πρόταση για μερική αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο ερευνητικό ταμείο Horizon για τη Γάζα απέτυχε στα τέλη Ιουλίου.

«Υπάρχει τέτοια απογοήτευση τώρα στους θεσμούς, οι άνθρωποι λένε ότι φτάνει πια», δήλωσε ο Kühn von Burgsdorff.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι εάν τα 27 (κράτη μέλη) δεν μπορούν να αναλάβουν δράση, κάτι που προδίδει τις αξίες μας. Έτσι, έχουμε προτείνει εννέα δράσεις που μπορούν να ληφθούν σε κρατικό επίπεδο ή από ομάδες κρατών».

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χάνουν την αξιοπιστία τους όχι μόνο στον παγκόσμιο νότο αλλά και στους δικούς μας πολίτες, σε κάθε κράτος μέλος».

Επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις από την πατρίδα του, τη Γερμανία, η οποία παραδοσιακά υποστηρίζει ένθερμα το Ισραήλ, οι οποίες έδειξαν ότι το 80% του πληθυσμού διαφωνεί με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και τα δύο τρίτα θέλουν η κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

