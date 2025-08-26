Τραμπ: Γιατί έχει μελανιές στα χέρια – Το μεϊκάπ και οι εξηγήσεις του Λευκού Οίκου (Photos)

Προβληματισμό για την κατάσταση της υγείας του – 79χρονου – προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προκαλέσει μελανιές που έχουν εμφανιστεί στα χέρια του και που ο ίδιος προσπάθησε (όχι με μεγάλη επιτυχία, πρέπει να σημειωθεί) να τις καλύψει με μεϊκάπ.

Not a single reporter has asked Trump what's going on his with hands. pic.twitter.com/3wUbnxM7em August 25, 2025

Χθες, κατά την υποδοχή του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του, Λι Τζάε Μιούνγκ, ο Τραμπ εμφανίστηκε με μεγάλη μελανιά στο δεξί του χέρι, ενώ φωτογραφίες από το σαββατοκύριακο έδειχναν μελανιασμένο το αριστερό χέρι του πλανητάρχη. Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες, ο Τραμπ εμφανίστηκε με παχύ στρώμα μεϊκάπ στο δεξί του χέρι, σε μια προσπάθεια να καλύψει σημάδι.

WH Press Secretary Karoline Leavitt:



“Recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking… The president remains in excellent health.”

(July) pic.twitter.com/XgDSnEYoRv — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 23, 2025

Σύμφωνα με το NBC News, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί με μώλωπες στο δεξί του χέρι σε αρκετές περιπτώσεις από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένων των μηνών Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Λευκό Οίκο.

trump's hand after getting an IV versus trump's ear after getting hit by a round from an AR-15 pic.twitter.com/LN8gUcCoIX August 25, 2025

O Λευκός Οίκος αρχικά απέδωσε τους μώλωπες στις χειραψίες, επαναλαμβάνοντας τον Τραμπ, ο οποίος έδωσε στο Time τον ίδιο λόγο για τον προφανή τραυματισμό κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Δεκέμβριο, λέγοντας στο περιοδικό «είναι από το χειραψία με χιλιάδες ανθρώπους».

Yikes. The American people deserve answers about what’s going on with Trump’s hand. pic.twitter.com/VBPJH5vI5u August 25, 2025

Επανερχόμενος στους μώλωπες τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια επιστολή του γιατρού του προέδρου, Σον Μπαρμπαμπέλα, στην οποία αναφερόταν ότι οι μώλωπες «συμφωνούν με ελαφρά ερεθισμό των μαλακών ιστών από το συχνό χειραψία και τη χρήση ασπιρίνης, η οποία λαμβάνεται ως μέρος ενός τυπικού προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων».

The last photo taken of Queen Elizabeth just two days before she died. —- Trump’s hand is progressing 💅 pic.twitter.com/6lmiY7gOhO — Outspoken™️ (@Out5p0ken) August 26, 2025

Η επιστολή αποκάλυψε ότι στον Τραμπ είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, η οποία, σύμφωνα με τον Μπαρμπαμπέλα, είναι «μια καλοήθης και συχνή πάθηση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών», αλλά οι εξετάσεις έδειξαν ότι «δεν υπήρχαν ενδείξεις βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης (DVT) ή αρτηριακής νόσου».

Trump's right hand without makeup looks pretty bad. pic.twitter.com/k5fnG3VzDp August 25, 2025

Ο Τραμπ έχει επίσης φωτογραφηθεί με πρησμένους αστραγάλους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, και ο Μπαρμπαμπέλα ανέφερε στην επιστολή του ότι «ο Τραμπ εμφάνισε ήπιο πρήξιμο στα κάτω άκρα» και «από υπερβολική προσοχή, αυτό το ζήτημα αξιολογήθηκε διεξοδικά από την Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου».

both of these photos of Trump's hand were taken today (Getty) pic.twitter.com/oeBKYsq8TG — Aaron Rupar (@atrupar) August 23, 2025

Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια είναι μια «διαδεδομένη» ασθένεια που προσβάλλει περίπου 150.000 νέους ασθενείς κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH). «Στις περισσότερες περιπτώσεις, η υποκείμενη αιτία είναι η ανεπάρκεια των φλεβικών βαλβίδων», σύμφωνα με τα NIH. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η πάθηση μπορεί να οδηγήσει σε «μειωμένη ποιότητα ζωής και απώλεια παραγωγικότητας στην εργασία» και σε πιο σοβαρές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των φλεβικών ελκών.

The bruising on Trump’s hands is from daily IV’s ! 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/XayDHUR4y4 — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) August 25, 2025

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Τραμπ φωτογραφήθηκε με ένα μωσαϊκό κόκκινων σημαδιών στο δεξί του χέρι που έμοιαζαν με φουσκάλες, ενώ έβγαινε από το διαμέρισμά του στο Μανχάταν, πριν εξαφανιστούν λίγες ώρες αργότερα, όταν εμφανίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ. Τα σημάδια συγκρίθηκαν με τη σύφιλη, μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει έλκη, αν και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Τραμπ είχε την ασθένεια, ενώ ορισμένοι γιατροί υπέθεσαν ότι ήταν εξάνθημα που θα μπορούσε να είχε προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως η λαβή του μπαστουνιού του γκολφ ή τα ξηρά χέρια του.

Ο Τραμπ έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος που ορκίστηκε ποτέ, σε ηλικία 78 ετών, περίπου πέντε μήνες μεγαλύτερος από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ενώ η γνωστική παρακμή του Μπάιντεν οδήγησε τελικά στην αποχώρησή του από την προεκλογική εκστρατεία του 2024 και παρείχε ένα είδος κάλυψης στον Τραμπ, οι ασυνάρτητες ομιλίες του προέδρου κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης εκστρατείας του και η συνήθειά του να μπερδεύει ονόματα πόλεων, χωρών και παγκόσμιων ηγετών έχουν επίσης προκαλέσει εικασίες σχετικά με την πνευματική του υγεία και το αν τα λάθη του είναι σημάδια άνοιας.

Ο Μπαρμπαμπέλα πραγματοποίησε τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο του Τραμπ τον Απρίλιο, και ισχυρίστηκε ότι είναι «σε άριστη γνωστική και σωματική υγεία». Ο Τραμπ καυχιέται εδώ και καιρό για τις γνωστικές του ικανότητες, προσφέροντας επανειλημμένα να υποβληθεί σε γνωστικό τεστ μαζί με τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, και ισχυρίζεται ότι οι ασυνάρτητες ομιλίες του είναι ένας σκόπιμος τρόπος έκφρασης.

