Τρομακτικό σκηνικό στο Φοίνιξ: Γιγαντιαίο τείχος σκόνης «σκεπάζει» προάστια της πόλης (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σκηνές που θυμίζουν λιγάκι από την ταινία Mad Max έζησαν οι κάτοικοι στα προάστια του Φοίνιξ της πολιτείας Αριζόνα των ΗΠΑ.
Ενα γιγαντιαίο «τείχος» σκόνης, γνωστό ως χαμπούμπ, «κατάπιε» τμήματα της περιοχής, προκαλώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.
Σύμφωνα με το CNN, μετά την αμμοθύελλα ξέσπασαν και καταιγίδες που έπληξαν την πόλη. Προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων, υλικές ζημιές και διακοπές ρεύματος.
Στο αεροδρόμιο του Φοίνιξ μια γέφυρα καταστράφηκε από ριπές ανέμου ταχύτητας 112 χλμ/ώρα, ενώ οι πτήσεις για μία ώρα ακυρώθηκαν, όπως και οι προσγειώσεις.
Το Τμήμα Μεταφορών της Αριζόνας έκανε λόγο για πλημμύρες στους δρόμους, ενώ πάνω από 60.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.
Διαβάστε επίσης:
IDF: Στο στόχαστρο ο πιο ανήθικος στρατός του κόσμου, η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ – Η «εκκαθάριση» δημοσιογράφων και η μαρτυρία ενός πρώην πιλότου
Έκφραση προθέσεων ή ευσεβείς πόθοι; Ο Τραμπ λέει ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν…δικτάτορα (Videos)
Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.