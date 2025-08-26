Τρομακτικό σκηνικό στο Φοίνιξ: Γιγαντιαίο τείχος σκόνης «σκεπάζει» προάστια της πόλης (video)

Σκηνές που θυμίζουν λιγάκι από την ταινία Mad Max έζησαν οι κάτοικοι στα προάστια του Φοίνιξ της πολιτείας Αριζόνα των ΗΠΑ.

Ενα γιγαντιαίο «τείχος» σκόνης, γνωστό ως χαμπούμπ, «κατάπιε» τμήματα της περιοχής, προκαλώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

If you don’t know what a Haboob is, here you go. I don’t usually see these so well defined in Cave Creek, north of Phoenix. #azwx #arizona #weather #haboob #duststorm pic.twitter.com/lSTSO7sscu — Jim David (@jim_david) August 26, 2025

Σύμφωνα με το CNN, μετά την αμμοθύελλα ξέσπασαν και καταιγίδες που έπληξαν την πόλη. Προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων, υλικές ζημιές και διακοπές ρεύματος.

In the middle of a monster dust storm in Phoenix, could barely see the road, and everything went dark.



It felt like driving into a wall of dirt! (Via fb: brucesnydernews ) pic.twitter.com/KteRql8n80 August 26, 2025

Στο αεροδρόμιο του Φοίνιξ μια γέφυρα καταστράφηκε από ριπές ανέμου ταχύτητας 112 χλμ/ώρα, ενώ οι πτήσεις για μία ώρα ακυρώθηκαν, όπως και οι προσγειώσεις.

Το Τμήμα Μεταφορών της Αριζόνας έκανε λόγο για πλημμύρες στους δρόμους, ενώ πάνω από 60.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.

