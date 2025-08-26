search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 11:30

Τρομακτικό σκηνικό στο Φοίνιξ: Γιγαντιαίο τείχος σκόνης «σκεπάζει» προάστια της πόλης (video)

26.08.2025 11:30
arizona-skoni

Σκηνές που θυμίζουν λιγάκι από την ταινία Mad Max έζησαν οι κάτοικοι στα προάστια του Φοίνιξ της πολιτείας Αριζόνα των ΗΠΑ.

Ενα γιγαντιαίο «τείχος» σκόνης, γνωστό ως χαμπούμπ, «κατάπιε» τμήματα της περιοχής, προκαλώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Σύμφωνα με το CNN, μετά την αμμοθύελλα ξέσπασαν και καταιγίδες που έπληξαν την πόλη. Προκλήθηκαν πτώσεις δέντρων, υλικές ζημιές και διακοπές ρεύματος. 

Στο αεροδρόμιο του Φοίνιξ μια γέφυρα καταστράφηκε από ριπές ανέμου ταχύτητας 112 χλμ/ώρα, ενώ οι πτήσεις για μία ώρα ακυρώθηκαν, όπως και οι προσγειώσεις. 

Το Τμήμα Μεταφορών της Αριζόνας έκανε λόγο για πλημμύρες στους δρόμους, ενώ πάνω από 60.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.

Διαβάστε επίσης:

IDF: Στο στόχαστρο ο πιο ανήθικος στρατός του κόσμου, η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ – Η «εκκαθάριση» δημοσιογράφων και η μαρτυρία ενός πρώην πιλότου

Έκφραση προθέσεων ή ευσεβείς πόθοι; Ο Τραμπ λέει ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν…δικτάτορα (Videos)

Αυστραλία: Απελάθηκε ο Ιρανός Πρέσβης – Κατηγορήθηκε για αντισημιτικές επιθέσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

mitsotakis_ippokrateio_0
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Ιπποκράτειο»: Στο επίκεντρο η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

eveksia new
ΥΓΕΙΑ

ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ: Πρόταση για μείωση ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας για τη δυναμική ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 12:52
leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

1 / 3