search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 00:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 00:04

Στη Βεγγάζη τουρκική στρατιωτική αποστολή και ο αρχηγός της ΜΙΤ – Συναντήθηκαν Καλίν και Χαφτάρ

26.08.2025 00:04
kalin haftar

Συνάντηση μεταξύ στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης πραγματοποιήθηκε στη Βεγγάζη στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, σύμφωνα με το υπουργείο ‘Αμυνας της Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή ‘Αμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.

Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.

Μετά τη συνάντηση, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε το τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Την Βεγγάζη επισκέφθηκε επίσης και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, όπου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο Επστάιν: Έρχονται νέες αποκαλύψεις – Η Virginia Giuffre έγραψε βιβλίο πριν αυτοκτονήσει, πότε κυκλοφορεί

Γάζα: Μέχρι και οι IDF πιέζουν τον Νετανιάχου – «Πρέπει να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους»

Η σπουδαιότητα της ουκρανικής «Ζώνης – Φρούριο» στο Ντόνετσκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liverpool-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

kalin haftar
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βεγγάζη τουρκική στρατιωτική αποστολή και ο αρχηγός της ΜΙΤ – Συναντήθηκαν Καλίν και Χαφτάρ

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου – Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

trump korea oval
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με δασμούς 200% αν δεν εξάγει μαγνήτες – Τι ζητάει από τη Νότια Κορέα

zelensky kellog
ΚΟΣΜΟΣ

Κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αμερικανικά όπλα θέλει ο Ζελένσκι – Τι συζήτησε με τον απεσταλμένο του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 00:40
liverpool-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

kalin haftar
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βεγγάζη τουρκική στρατιωτική αποστολή και ο αρχηγός της ΜΙΤ – Συναντήθηκαν Καλίν και Χαφτάρ

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου – Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

1 / 3