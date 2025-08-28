Ο Τσίπρας, ο Φάμελλος, το «νέο κόμμα» και η «συγχώνευση»

Στην πρώτη του ΔΕΘ ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσβλέπει ο Σωκράτης Φάμελλος. Μετά τις περιπέτειες των δύο τελευταίων χρόνων και έπειτα από τους έντονους αντιπολιτευτικούς τόνους του καλοκαιριού και τις προσπάθειες συντονισμού σε κοινοβουλευτικά μέτωπα με τη Νέα Αριστερά, η ΔΕΘ είναι ένας ακόμη κομβικός σταθμός εξωστρέφειας, με την οποία ο Φάμελλος θέλει να μεταδώσει την εικόνα της «επιστροφής» και της επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Όμως το φθινόπωρο προμηνύεται δύσκολο για τον ίδιο, καθώς μια άλλη «επιστροφή» – αυτή του Αλέξη Τσίπρα – θα συνεχίσει να συζητείται εντόνως και να απασχολεί, μέχρι την έκδοση και την παρουσίαση του βιβλίου του στα τέλη του χρόνου. Αυτή, πιθανότατα θα «ξεκλειδώσει» και την επόμενη πίστα για τον πρώην πρωθυπουργό, δηλαδή την επάνοδό του στο πολιτικό προσκήνιο, μέσα από έναν νέο πολιτικό φορέα, κατά τη σεναριολογία που καλά κρατεί εδώ κι έναν χρόνο σχεδόν.

Ήδη η σχετική αναφορά του στη συνέντευξή του στη Le Monde, ότι δηλαδή του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους, χωρίς καμία διάψευση για τα περί νέου κόμματος, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και συζητήσεων. Σχολιάστηκε, δε, ιδιαιτέρως η αναφορά του περί ενεργού πολιτικής, υπό την έννοια ότι είναι έτσι κι αλλιώς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, η ατάκα αυτή εκλήφθηκε ως ενδιαφέρον για επιστροφή σε αρχηγικό ρόλο.

Μεθοδικά βήματα

Ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη φάση ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του και θα ακολουθήσει η επιμέλεια και η αναζήτηση εκδοτικού οίκου. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα δεν δείχνει «αποσυρμένος» γράφοντας, αλλά κάθε τόσο τροφοδοτεί την επικαιρότητα, συντηρώντας την παρουσία του στο προσκήνιο. Ευνοεί και η συγκυρία των 10 χρόνων από το 2015, η οποία του έδωσε αφορμές να παρέμβει σε κομβικές ημερομηνίες, διαμηνύοντας ότι ήρθε η ώρα να πει τη δική του αλήθεια για την περίοδο που κυβέρνησε και για την οποία ο ίδιος μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει, παρά το ότι το έχουν πράξει όλοι οι άλλοι, σχετικοί και μη. Επόμενη δημόσια παρέμβαση θα είναι αυτή στο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει για την οικονομία μία μέρα πριν από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και λίγες μέρες πριν από την ομιλία Φάμελλου, επίσης στη Διεθνή Έκθεση.

Οι κινήσεις Φάμελλου

Υπό αυτό το πρίσμα, η δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ και του Φάμελλου τους προσεχείς μήνες θα τελεί υπό την σκιά των κινήσεων Τσίπρα και βασικά του χρονικού ορόσημου που θέτει η έκδοση του βιβλίου του. Άλλωστε πλέον και η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για δικούς της λόγους – κι εφόσον παρουσιάζεται κάποια αφορμή – να τροφοδοτεί τη συζήτηση για την πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού.

Προφανώς ο Σωκράτης Φάμελλος γνωρίζει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί και προκαλεί εκτιμήσεις ή σχόλια από πολλούς, ότι η ηγεσία του είναι «μεταβατική». Αλλά και ότι μια ικανή μερίδα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αν όχι την επιστροφή του σε ρόλο ηγετικό – η πρόσφατη δημοσκόπηση της Interview δίνει ένα ποσοστό 48% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που απαντούν θετικά στο ερώτημα περί «συγχώνευσης» του ΣΥΡΙΖΑ με το εν δυνάμει «κόμμα Τσίπρα».

Ωστόσο, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το λεγόμενο «κόμμα Τσίπρα» δεν έχει εμφανιστεί και δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποια «ορατή» προεργασία (ένα κόμμα χρειάζεται δομές, στελέχη, οργανώσεις κ.λπ.), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που θεωρεί ότι προσφέρεται αυτή τη στιγμή:

– Έχει φροντίσει κατ’ αρχάς να έχει ανοιχτές τις γέφυρες με τον πρώην πρωθυπουργό. Μπορεί στο συνέδριο να δόθηκε προτεραιότητα στην εσωκομματική συνοχή και την τήρηση ισορροπιών με Πολάκη και Παππά, όμως, μετά το συνέδριο, σε θέσεις-κλειδιά τοποθέτησε ή διατήρησε πρόσωπα «φιλικά» προς τον Τσίπρα.

– Επαναλαμβάνει τις θεσμικές τοποθετήσεις του που στέκονται στα γεγονότα, ότι δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για το κόμμα, και ότι η Κουμουνδούρου αξιοποιεί τις πολιτικές του προτάσεις. Επιπλέον, με δεδομένη την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο, ο Σωκράτης Φάμελλος προβάλλει τη θέση ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι μέρος της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ από το δικό του μετερίζι και πως είναι από κοινού συνομολογημένοι οι στόχοι της ανασυγκρότησης και ισχυροποίησης του κόμματος ώστε να πρωταγωνιστήσει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Κι ακόμα, στην πρόσφατη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ σημείωσε ότι, για να υπάρξει προοδευτική απάντηση με προοπτική διακυβέρνησης και όχι μόνο ισχυρής αντιπολίτευσης, χρειάζονται συνεργασίες, ενότητα, συλλογικότητα και «άθροιση» δυνάμεων.

Το μήνυμα του νυν στον πρώην

Από την άλλη, τα όσα λέει ο Φάμελλος και σήμερα έχουν αξία θεσμικής τοποθέτησης μπορεί να ερμηνευτούν και ως μήνυμα στον πρώην πρωθυπουργό, αν η κατάσταση αλλάξει: ότι δηλαδή το νόημα βρίσκεται στην άθροιση δυνάμεων και τη συνεργασία προκειμένου να υπάρξει προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Κοινώς, το μήνυμα μοιάζει να είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μείνει εκτός των σχεδίων του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, ξετυλίγει μεθοδικά τον σχεδιασμό του, δίνοντας την εντύπωση ότι προτεραιότητα είναι το προσωπικό του πολιτικό προφίλ και όχι το πώς επιδρούν οι κινήσεις του στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, έχει ο ίδιος «το μαχαίρι και το πεπόνι», και θα επιλέξει αν τελικώς θα κινηθεί σε μια λογική παρουσίασης ενός εντελώς νέου πράγματος, σε ρήξη με το πρώην κόμμα του, ή αν θα ενσωματώσει το πιο φιλικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς, αφήνοντας εκτός τα πιο «εχθρικά» τμήματα των δύο κομμάτων (και ο νοών νοείτο).

