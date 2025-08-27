search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 19:05

Μανιάτης: Να μην συμμετέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

27.08.2025 19:05
maniatis kopegxagi – new

Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το σχέδιο ReArm Europe, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης σε παρέμβασή του στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μάθει από τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και να μην επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, όταν κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την Ελληνική Αποκλειστική Ζώνη, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννης Μανιάτης.

Ο κ Μανιάτης υπογράμμισε ότι στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να προστατεύει αποτελεσματικά τα Ευρωπαϊκά Σύνορα από την Φινλανδία και την Εσθονία μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, «μετά τον Γ. Μανιάτη το λόγο πήρε ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ένας από τους εμπνευστές τού δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”, ως επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει στον Έλληνα ευρωβουλευτή, περιορίζοντας την παρέμβασή του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα».

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος από το Κέντρο Υγείας Αίγινας: «Μητσοτάκης-Γεωργιάδης οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία» (photos/video)

«Υπήρξε μαζικό μήνυμα να κατευθυνθούν οι μετανάστες στην Ελλάδα», υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης

Κώστας Πυλαρινός: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia salamina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

gaza paidia peina 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

drastis minesota
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

nord stream 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream 2: Ταυτοποιήθηκαν έξι Ουκρανοί για την ανατίναξη του αγωγού – Εντάλματα σύλληψης από τους Γερμανούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

palaistiniakoi_keftedes
CUCINA POVERA

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 22:16
fotia salamina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

gaza paidia peina 87- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ – Save the Children: Τα παιδιά της Γάζας αργοπεθαίνουν, δεν έχουν ούτε τη δύναμη να κλάψουν

drastis minesota
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης του μακελειού στη Μινεσότα – Είχε εμμονή με τις μαζικές δολοφονίες

1 / 3