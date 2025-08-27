Μανιάτης: Να μην συμμετέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το σχέδιο ReArm Europe, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης σε παρέμβασή του στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μάθει από τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και να μην επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, όταν κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την Ελληνική Αποκλειστική Ζώνη, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννης Μανιάτης.

Ο κ Μανιάτης υπογράμμισε ότι στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να προστατεύει αποτελεσματικά τα Ευρωπαϊκά Σύνορα από την Φινλανδία και την Εσθονία μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, «μετά τον Γ. Μανιάτη το λόγο πήρε ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ένας από τους εμπνευστές τού δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”, ως επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, αποφεύγοντας όμως να απαντήσει στον Έλληνα ευρωβουλευτή, περιορίζοντας την παρέμβασή του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα».

