«Υπήρξε μαζικό μήνυμα να κατευθυνθούν οι μετανάστες στην Ελλάδα», υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης

Να δικαιολογήσει τα σκληρά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό επιχείρησε ο Θάνος Πλεύρης «αποκαλύπτοντας» μάλιστα, ότι αρχές Ιουλίου έφυγε μαζικό μήνυμα σε μετανάστες να κατευθυνθούν στην Ελλάδα.

«Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου πήγαιναν στα κινητά των ανθρώπων που ήταν εκεί πέρα, πληροφορία που έλεγε, «η Ιταλία αυστηροποιεί το πλαίσιο της, μην πάτε προς τα εκεί, κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη – Γαύδο, είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και έχει ελαστικοποιημένο πλαίσιο».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έκανε λόγο για επιθετική κίνηση των κυκλωμάτων. «Όταν έχεις και τις πληροφορίες, ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουν μία επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με την διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία τη συγκεκριμένη», είπε.

Νωρίτερα, στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση απέδωσε τη μείωση σε ποσοστό 80% στην Κρήτη, τον Αύγουστο, ενώ –όπως είπε- από την έναρξη εφαρμογής της τροπολογίας έως τις 15 Αυγούστου οι οικειοθελείς ή και αναγκαστικές επιστροφές έφθασαν τις 808. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 επιστροφές έως και την επόμενη εβδομάδα, ενώ έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο.

Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ακόμη ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.

Τραμπισμό και ακριοδεξιά ρητορική καταλόγισαν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου θα αποδειχθούν παχιά λόγια για εσωτερική κατανάλωση», ανέφερε από το ΠΑΣΟΚ η Νάντια Γιαννακοπούλου, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Ψυχογιός μίλησε για επιστροφή σε φιλοτραμπικές πολιτικές. «Φλερτάρει με την ακροδεξιά και ψαρεύει σε θολά νερά», είπε και ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο- όπως είπε- συνιστά «ευθεία βολή στο κράτος Δικαίου και στον ανθρωπισμό». Για εκτρωματικό νομοσχέδιο έκανε λόγο η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «συμβάλλει στην προώθηση του ρατσιστικού και ξενοφοβικού μίσους, φτιάχνοντας σκιάχτρα για να διαιωνίσει τον αυταρχισμό της».

«Κατακρημνίζετε το δίκαιο του ασύλου», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Θάνο Πλεύρη και μίλησε για στοχοποίηση των αιτούντων άσυλο. «Τους εμφανίζετε ως μεγαλοεγκληματίες», ανέφερε και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: Έχετε επινοήσει να τους «πνιγούμε», έχετε ποντάρει στην αποτροπή, είναι παράνομη, είναι διεθνές έγκλημα το push back και έχει καταδικαστεί η χώρα μας με το Φαρμακονήσι».

