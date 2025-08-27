search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 14:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 13:42

Νέα κόντρα Μαρινάκη – Ανδρουλάκη: «Είναι ένας συκοφάντης» – «Να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς»

27.08.2025 13:42
androulakis_marinakis

Σφοδρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον για συκοφαντία, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους.

Όλα άρχισαν όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συκοφαντεί το ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας να το συνδέσει με κόμματα διαμαρτυρίας και με ακραίες εκφάνσεις της πολιτικής.

«Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης Παύλος, ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα είναι; 11:20. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά, έχει το χρόνο να ανασκευάσει, διότι είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης, διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της μείζονος αντιπολίτευσης.

Η φράση αυτή του Ν. Ανδρουλάκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Π. Μαρινάκη, ο οποίος και τον παρέπεμψε σε σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τον ρ/σ Παραπολιτικά FM, στο οποίο και λέει ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει “παρών” για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή – μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν – ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε – αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν “παρών” για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν. Εσείς “ενώσατε” δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ».

«Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Θάνος Πλεύρης για μεταναστευτικό: 80% μείωση ροών στην Κρήτη – 808 επιστροφές

ΣΥΡΙΖΑ: Προθέρμανση Φάμελλου για ΔΕΘ με φόντο την «κινητικότητα» Τσίπρα

ΠΑΣΟΚ: Πώς η ΔΕΘ έκανε τον Ανδρουλάκη να «παντρέψει» πρώην εκσυγχρονιστικά στελέχη με την «νέα γενιά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοροϊδία από Νετανιάχου με την «αναγνώριση» της γενοκτονίας των Ποντίων

steve-witkoff_2708_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους (video)

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ»

MeghanMarkle2708
LIFESTYLE

Meghan Markle: Η έκπληξη που της έκανε ο πρίγκιπας Harry και το σπάνιο βίντεο με την κόρη τους

palestine_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ισραηλινή Πρεσβεία – «Σταματήστε τώρα τη σφαγή στη Γάζα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 14:18
netanyahu
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοροϊδία από Νετανιάχου με την «αναγνώριση» της γενοκτονίας των Ποντίων

steve-witkoff_2708_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του έτους (video)

christidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Η μισή αλήθεια της κυρίας Κεραμέως, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της ΝΔ»

1 / 3