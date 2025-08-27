Θάνος Πλεύρης για μεταναστευτικό: 80% μείωση ροών στην Κρήτη – 808 επιστροφές

Κατά 80% μειώθηκαν οι ροές στην Κρήτη τον Αύγουστο έναντι των αντίστοιχων του Ιουλίου, ανέφερε στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης αποδίδοντας τις στην «επιτυχία» της τροπολογίας αναστολής ασύλου.

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη Βουλή που αφορά στην αναμόρφωση του πλαισίου και των διαδικασιών επιστροφών ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη πως από την έναρξη εφαρμογής της τροπολογίας έως τις 15 Αυγούστου οι επιστροφές που έγιναν – οικειοθελείς και αναγκαστικές – έφθασαν τις 808, ενώ έχουν προγραμματιστεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, μέσα σε μια εβδομάδα, οι αφίξεις έφτασαν τις 2.642, ενώ τον Αύγουστο ήταν κάτω των 500. Επίσης, από 10 Ιουλίου έως τέλη Ιουλίου οι αφίξεις έφθασαν τις 913.

«Σε 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσους έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου. Όλο τον Αύγουστο μέχρι τώρα αφίχθησαν παράνομα όσοι αφίχθησαν παράνομα σε μια μόνο μέρα τον Ιούλιο», είπε ο κ. Πλεύρης.

Ως προς τις επιστροφές, επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντες και Αίγυπτο.

