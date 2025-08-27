search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 08:13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρενάτο Λέκκα ΡΕΝΑΤΟ ΛΕΚΚΑ

27.08.2025 06:35

ΠΑΣΟΚ: Πώς η ΔΕΘ έκανε τον Ανδρουλάκη να «παντρέψει» πρώην εκσυγχρονιστικά στελέχη με την «νέα γενιά»

27.08.2025 06:35
pasok androulakis

Το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης θα πάει για πρώτη φορά στην ΔΕΘ ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με ομιλία και συνέντευξη Τύπου ένα Σαββατοκύριακο μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη του δίνει τη δυνατότητα μεγάλης προβολής.

Οι «εκσυγχρονιστές» του προγράμματος

Αυτό που θα επιδιώξει ο αρχηγός του αρχηγού του Κινήματος είναι να δείξει πως έχει εναλλακτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η προεδρική αυτή προσέγγιση θα κορυφωθεί ακόμα περισσότερο καθώς το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη δε θα αφορά μόνο την οικονομία, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το κράτος και τους θεσμούς.

Ανάμεσα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που καταρτίζουν το κυβερνητικό σχέδιο και προέρχονται από το «εκσυγχρονιστικό» κομμάτι του ΠΑΣΟΚ είναι η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου. Επίσης στο κομμάτι του κράτους και της «αναμόρφωσής» του έχει βάλει το χέρι του ο Σταύρος Μπένος, ο οποίος, όπως πρώτο έχει γράψει το topontiki.gr σε συνεννόηση με τον Ανδρουλάκη και τη Διαμαντοπούλου, θα παραδώσει στον αρχηγό του Κινήματος ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Στην ομάδα της δημιουργίας του προγράμματος ανήκει και ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, επίσης στέλεχος με μεγάλη κυβερνητική εμπειρία. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί ότι στο οικονομικό πρόγραμμα καθοριστική είναι και η συμβολή του Νίκου Χριστοδουλάκη, ο οποίος έχει θητεύσει Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη.

Το «πάντρεμα» με την νέα γενιά

Η εμπειρία των ανωτέρω έχει «παντρευτεί» με την δράση της νέας γενιάς. Στο πρόγραμμα, όπως είναι φυσικό συμμετέχουν και ο Συντονιστής του Προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, στέλεχος από τη νέα γενιά καθώς και ο Γιώργος Παλαιοδήμος, Γραμματέας του Τομέα Οικονομικών. Πέρα από το πρόγραμμα την καθημερινή μάχη εντός και εκτός Βουλής την δίνουν επίσης τα στελέχη της νέας γενιάς όπως οι Ανδρέας Σπυρόπουλος, Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής, Κώστας Τσουκαλάς, Παύλος Χρηστίδης, Θανάσης Γλαβίνας, Όλγα Μαρκογιαννάκη και άλλοι.

Το μείγμα των μέτρων

Όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, ο Ανδρουλάκης θα αναφέρει πως πρέπει να στηριχθούν κοινωνικές πολιτικές για τους πολλούς και αυτό – όπως θα πει – μπορεί να γίνει με:

  • Στήριξη στον ιδιωτικό τομέα, με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
  • Στον δημόσιο τομέα, με επαναφορά του δέκατου τρίτου μισθού.
  • Στους συνταξιούχους, με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και την αύξηση της ανταποδοτικότητας των συντελεστών αναπλήρωσης, την επαναφορά του ΕΚΑΣ και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
  • Παρέμβαση στον μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους, που σήμερα πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όσο για την κριτική της κυβέρνησης περί «λεφτόδεντρων» στο ΠΑΣΟΚ δίνουν σκληρή απάντηση: «όταν η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ως “πολιτικούς απατεώνες”, να κοιτάξει στον καθρέφτη της. Ποιος εξήγγειλε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης; Τελικά τον κατήργησε ή τον εφαρμόζει; Ποιός εξαπάτησε τους συνταξιούχους λέγοντας τους να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά και τελικά έχασαν τα χρήματα τους; Ποιος υποσχόταν μείωση του ιδιωτικού χρέους και αντ’ αυτού έχουν αυξηθεί τα κόκκινα δάνεια; Ποιος κορόιδεψε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα; Ποιος απέκρυψε από το πρόγραμμα του την τεκμαρτή φορολόγηση των αυτοαπασχολουμένων; Το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία;» (Κώστας Τσουκαλάς/Open)

