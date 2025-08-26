Νέα επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα: Επί διακυβέρνησής του «όλοι φτωχοποιήθηκαν»

Τις επιθέσεις που άρχισε από χθες κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα – ενδιαμέσως, υπήρξε και παρέμβαση του υφυπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος «ξέθαψε» τον «νόμο Παρασκευόπουλου» – συνέχισε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «κανένας δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα, ούτε οι φτωχοί, ούτε οι μεσαίοι, ούτε οι πλούσιοι. Κανείς. Όλοι φτωχοποιήθηκαν και πολύ περισσότερο η μεσαία τάξη. […] Ήταν η πλήρης φτωχοποίηση και κυρίως της μεσαίας τάξης γιατί επέβαλλε ή αύξησε τριάντα φόρους. Αντιθέτως με τον Τσίπρα, ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 φόρους».

Παράλληλα, επέμεινε ότι επί κυβερνήσεως του αποφυλακίστηκαν μέσα σε περίπου πέντε χρόνια 17.000 βαρυποινίτες: «Να σας πω ένα παράδειγμα: Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Και για εμένα είναι βαριά πολιτική συζήτηση αυτή, γιατί αποφασίστηκε από βουλευτές που ψήφισαν και από μια Κυβέρνηση. Είπε: χωρίς εξαιρέσεις, δηλαδή χωρίς να εξαιρείται ο ναρκέμπορας, χωρίς να εξαιρείται ο δολοφόνος, χωρίς να εξαιρείται ο βιαστής, ο παιδοβιαστής, αν για παράδειγμα έχεις πάρει μια ποινή 25 έτη κάθειρξης θα είσαι έξω στο 1/3. Δηλαδή, όλοι αυτοί που συγκλονίζουν το πανελλήνιο, στα χρόνια του κ. Τσίπρα, του ευαίσθητου κοινωνικά και, έβγαιναν έξω ίσως και σε έξι – επτά χρόνια».

Η σφοδρή κριτική στον Τσίπρα που ασκεί η κυβέρνηση πριν καν ο πρώην πρωθυπουργός αποσαφηνίσει τους στόχους του έφερε το εύλογο ερώτημα, αν τον φοβάται, με τον Π. Μαρινάκη να σημειώνει ότι «στην πολιτική δεν πρέπει ούτε να απαξιώνεις κανέναν, να λες: “έλα μωρέ αυτός έχει τελειώσει”, ούτε να υπερτιμάς κανέναν, γιατί στο τέλος της ημέρας ο μόνος που κάνει “ταμείο” είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί μας κρίνουν όλους. Και είμαστε πάρα πολύ προσωρινοί στην πολιτική. Κι όμως μας δίνεται μια ευκαιρία με αφορμή το come back και το rebranding του κ. Τσίπρα να κάνουμε, για εμένα, μια βαθύτατα πολιτική και ουσιαστική συζήτηση για τον κόσμο, η οποία έχει να κάνει με την τσέπη, που λέμε, και πού θέλουμε να πάμε και πού είμαστε σήμερα».

Επιστρέφοντας στο χώρο της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «το μείζον και αυτό είναι που θέλω να πω και αυτό είναι που θα πει και ο πρωθυπουργός και στην επόμενη ΔΕΘ είναι πώς πετυχαίνεις την αύξηση των εισοδημάτων. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά από τη μεσαία τάξη, και να τα δώσουμε στους φτωχότερους, θέλουμε να γίνουν πλουσιότεροι όλοι. Δηλαδή, ν’ ανέβει το εισόδημα και των φτωχότερων και της μεσαίας τάξης, σταδιακά και προφανώς με έμφαση», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν «λεφτόδεντρα» και ότι «είναι καλό ένα κράτος να μην παράγει ελλείμματα, άρα χρέη για τις επόμενες γενιές».

