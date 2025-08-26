Αλέξης Τσίπρας: Νέα αήθης επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού – Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης επιμένει για τις 17.000 αποφυλακίσεις, «ξεθάβει» το «νόμο Παρασκευόπουλου»

Μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει ακόμα αποφασίσει επακριβώς αν μια πιθανή επιστροφή στην κεντρική πολιτική δράση του Αλέξη Τσίπρα θα την ωφελήσει ή θα την βλάψει, ωστόσο, όσον αφορά στην βασική στρατηγική αντιμετώπιση του πρώην πρωθυπουργού, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

Έτσι, μετά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επαναφέροντας, μάλιστα, στο προσκήνιο τον «νόμο Παρασκευόπουλου» και τους ισχυρισμούς της περί μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και σκληρών κακοποιών.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γ. Μπούγας σημειώνει ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία την περίοδο 2015-2019, έβγαιναν από τη φυλακή κάθε μήνα περίπου 430 με 450 κρατούμενοι κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου Παρασκευόπουλου. Μόνο για το 2017, με τον συγκεκριμένο νόμο, αποφυλακίστηκαν 320 άτομα με καταδίκες για ληστείες και 1.137 με καταδίκες για κλοπές, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός που αφορά υποθέσεις ναρκωτικών πλησίαζε τους 700».

Ο υφυπουργός ισχυρίζεται ότι:

Το 2015 αποφυλακίστηκαν 1735 κρατούμενοι.

Το 2016 αποφυλακίστηκαν 3.455.

Το 2017 αποφυλακίστηκαν 4.635.

Το 2018 αποφυλακίστηκαν 4.765.

Το 2019 αποφυλακίστηκαν 3.603.

Επίσης, σημειώνει ότι «με τον νόμο Παρασκευόπουλου μειώνονταν κατά πολύ τα όρια έκτισης των ποινών:

για ποινές φυλάκισης, μέχρι 3 έτη, στο 1/10 (δηλ. αντί 1.080 ημέρες, 108),

για φυλάκιση, από τρία μέχρι και πέντε έτη και μεγαλύτερη, ως και κάθειρξη πέντε ετών, στο 1/5 (δηλ. αντί για 1.800 ημέρες, 360),

για ποινές κάθειρξης μέχρι δέκα έτη, στα 2/5 της ποινής (δηλ. αντί για 120 μήνες, 24),

για ποινές κάθειρξης άνω των δέκα ετών, στο 1/3 της ποινής (δηλ. αντί για 25 έτη, 8!)».

Και καταλήγει λέγοντας ότι ο «νόμος Παρασκευόπουλου έδινε το δικαίωμα σε κρατούμενους, ακόμα και σε καταδικασθέντες σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, να αποφυλακιστούν νωρίτερα έχοντας εκτίσει ένα μικρό μόνο μέρος της ποινής τους».

Αναλυτικά, ο Γ. Μπούγας αναφέρει στην ανάρτησή του:

Γιατί λέμε ότι μόνο σε 17.000 βαρυποινίτες έχει λείψει ο κ. Τσίπρας.

Στην ουσία η παρέμβαση Μπούγα επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που μετέδωσε το topontiki.gr, ότι η στρατηγική της κυβέρνησης για τον Α. Τσίπρα είναι οι διαρκείς επιθέσεις για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και η αναμόχλευση του παρελθόντος, με στόχο να επανενεργοποιηθούν διάφορα αντιΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικά σε μερίδα του εκλογικού σώματος – ιδίως, δε, όσους έχουν πάρει αποστάσεις από τη ΝΔ.

