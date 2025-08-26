Η μάχη της ΔΕΘ: Τι είναι το… ΕΑΜ που προτείνει ο Χάρης Δούκας – Η πρόσκληση στους δημάρχους για πίεση στην κυβέρνηση  

Ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον της αυτοδιοίκησης αλλά και δημιουργία μοχλού πίεσης προς την κυβέρνηση προκαλεί η πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για Ενιαίο Αυτοδιοικητικό Μέτωπο εν όψει της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Απουσιάζει η αυτοδιοίκηση»

Στο μήνυμα του στα Social Media ο Χάρης Δούκας απευθύνει κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των Δήμων.

📢 Κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει ΔΕΘ



Ενώνουμε δυνάμεις με δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα.



Ζητάμε:



💶 Ενίσχυση των Δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. ευρώ

Η αναφορά του δημάρχου Αθηναίων ως προς την «ενίσχυση των Δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. Ευρώ» δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς όπως σημειώνουν στο topontiki.gr συνεργάτες του Χάρη Δούκα σ’ αυτή τη φάση «η κατάσταση με την αυτοδιοίκηση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Οι πόροι δεν φτάνουν για την μισθοδοσία με τις δημοτικές αρχές να καταλήγουν στην λύση αναζήτησης πόρων από άλλες δαπάνες». «Έχουν πλεόνασμα αλλά δεν δίνουν τίποτα στην αυτοδιοίκηση, έστω για συγκεκριμένες δραστηριότητες», σημειώνουν με νόημα.

Στα αιτήματα που εκφράζει το ενιαίο μέτωπο υπάρχει ειδική αναφορά στον επανασχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στο ζήτημα της άμεσης ανάκληση των κυβερνητικών σχεδίων για νερό και απορρίμματα. Όπως εξηγούν έμπειροι αυτοδιοικητικοί, όσον αφορά τα απορρίμματα και την καύση δεν υπάρχει δημοτική αρχή που είναι κατά αλλά επί της ουσίας δεν στηρίζονται οι δήμοι, καθώς η κυβέρνηση ζητάει χρήματα για τα απορρίμματα και μάλιστα καταφέρνει να αντλεί έσοδα ακόμα και ως τρεις φορές σε βάρος της αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τις αλλαγές που μπορεί να επιχειρήσει η κυβέρνηση για την ύδρευση καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αλλαγές στο υπάρχων καθεστώς και εμπλοκής ιδιωτών.

Η… απουσία της ΚΕΔΕ

Όπως είναι σε θέση το topontiki.gr το «μέτωπο Δούκα» ζήτησε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να αιτηθεί μίας ειδικής συνεδρίασης και να ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό να γίνει ουσιαστικός διάλογος για πολλά από τα αιτήματα που υπάρχουν στο τραπέζι. Η διοίκηση – σύμφωνα με πληροφορίες – δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες λέγοντας απλώς πως θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση στις 5 Σεπτεμβρίου (πριν την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ). Αυτό από μόνο του δείχνει πως κανένα από τα αιτήματα δε μπορεί να μπει σε ουσιαστική συζήτηση καθώς η κυβέρνηση θα έχει κάνει ήδη τον «προγραμματισμό» της.

Το… ΕΑΜ του Χάρη Δούκα και ο Πελετίδης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Χάρης Δούκας επιχειρεί να δημιουργήσει μέτωπο αυτοδιοικητικών στελεχών για να μην πηγαίνουν στην κυβέρνηση ως επαίτες αλλά να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνιών. Κεντρικός στόχος είναι να εισρεύσουν στα ταμεία των δημοτικών αρχών χρήματα από το πλεόνασμα της κυβέρνησης. Αυτήν είναι και η κεντρική απαίτηση, η οποία ξεχωρίζει.

Πρόσφατα, έγινε και σύσκεψη με πάνω από 100 στελέχη στην αυτοδιοίκηση ούτως ώστε ο συνδυασμός να πάρει σάρκα και να αποκτήσει σύντομα και διοικητικό περιεχόμενο. Όσον αφορά την πολιτική – κομματική προέλευση τα περισσότερα αυτοιδοικητικά στελέχη προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Ανεξάρτητοι.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στο πλαίσιο του ενιαίου μετώπου έχουν γίνει συζητήσεις και με τον δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, με το σκεπτικό να μην είναι άλλο παρά αυτό της ενεργοποίησης δημάρχων για να διεκδικηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από την κεντρική κυβέρνηση.

Στο ερώτημα αν το «μπλόκο» των αυτοδιοικητικών θα έχει μόνο προοδευτικά χαρακτηριστικά κορυφαίος συνεργάτης του Χάρη Δούκα υπογράμμισε στο topontiki.gr πως το μέτωπο είναι ανοιχτό προς όλες τις κατευθύνσεις καθώς υπάρχουν ανεξάρτητοι που προέρχονται από την Κεντροδεξιά και κατανοούν πως η κατάσταση δε μπορεί να συνεχιστεί.

«Δε μιλάμε για ψηφοδέλτιο ή σχηματισμό. Γίνεται αντιληπτό ότι μπορούν και αυτοδιοικητικοί προερχόμενοι και από μη προοδευτικούς χώρους να συστρατευθούν μαζί μας. Χωράνε όλοι όσοι αντιλαμβάνονται ότι δε μπορούμε να είμαστε επαίτες. Δεν είναι κομματική πολιτική. Πρέπει να στηριχθεί αυτοδιοίκηση για να σταματήσουμε να είμαστε επαίτες», είναι το μήνυμα που στέλνει το περιβάλλον του δήμαρχου Αθηναίων.

«Ήρθε η ώρα για ένα πραγματικό μέτωπο απέναντι σε πολιτικές που διαλύουν τις πόλεις μας», είναι άλλωστε και το μήνυμα του Χάρη Δούκα.

