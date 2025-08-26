search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 06:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρενάτο Λέκκα ΡΕΝΑΤΟ ΛΕΚΚΑ

26.08.2025 06:30

Η μάχη της ΔΕΘ: Τι είναι το… ΕΑΜ που προτείνει ο Χάρης Δούκας – Η πρόσκληση στους δημάρχους για πίεση στην κυβέρνηση  

26.08.2025 06:30
doukas-2

Ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον της αυτοδιοίκησης αλλά και δημιουργία μοχλού πίεσης προς την κυβέρνηση προκαλεί η πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για Ενιαίο Αυτοδιοικητικό Μέτωπο εν όψει της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Απουσιάζει η αυτοδιοίκηση»

Στο μήνυμα του στα Social Media ο Χάρης Δούκας απευθύνει κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των Δήμων.

Η αναφορά του δημάρχου Αθηναίων ως προς την «ενίσχυση των Δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. Ευρώ» δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς όπως σημειώνουν στο topontiki.gr συνεργάτες του Χάρη Δούκα σ’ αυτή τη φάση «η κατάσταση με την αυτοδιοίκηση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Οι πόροι δεν φτάνουν για την μισθοδοσία με τις δημοτικές αρχές να καταλήγουν στην λύση αναζήτησης πόρων από άλλες δαπάνες».  «Έχουν πλεόνασμα αλλά δεν δίνουν τίποτα στην αυτοδιοίκηση, έστω για συγκεκριμένες δραστηριότητες», σημειώνουν με νόημα.

Στα αιτήματα που εκφράζει το ενιαίο μέτωπο υπάρχει ειδική αναφορά στον επανασχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει στο ζήτημα της άμεσης ανάκληση των κυβερνητικών σχεδίων για νερό και απορρίμματα. Όπως εξηγούν έμπειροι αυτοδιοικητικοί, όσον αφορά τα απορρίμματα και την καύση δεν υπάρχει δημοτική αρχή που είναι κατά αλλά επί της ουσίας δεν στηρίζονται οι δήμοι, καθώς η κυβέρνηση ζητάει χρήματα για τα απορρίμματα και μάλιστα καταφέρνει να αντλεί έσοδα ακόμα και ως τρεις φορές σε βάρος της αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τις αλλαγές που μπορεί να επιχειρήσει η κυβέρνηση για την ύδρευση καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αλλαγές στο υπάρχων καθεστώς και εμπλοκής ιδιωτών.

Η… απουσία της ΚΕΔΕ

Όπως είναι σε θέση το topontiki.gr το «μέτωπο Δούκα» ζήτησε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να αιτηθεί μίας ειδικής συνεδρίασης και να ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό να γίνει ουσιαστικός διάλογος για πολλά από τα αιτήματα που υπάρχουν στο τραπέζι. Η διοίκηση – σύμφωνα με πληροφορίες – δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες λέγοντας απλώς πως θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση στις 5 Σεπτεμβρίου (πριν την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ). Αυτό από μόνο του δείχνει πως κανένα από τα αιτήματα δε μπορεί να μπει σε ουσιαστική συζήτηση καθώς η κυβέρνηση θα έχει κάνει ήδη τον «προγραμματισμό» της.

Το… ΕΑΜ του Χάρη Δούκα και ο Πελετίδης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Χάρης Δούκας επιχειρεί να δημιουργήσει μέτωπο αυτοδιοικητικών στελεχών για να μην πηγαίνουν στην κυβέρνηση ως επαίτες αλλά να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνιών. Κεντρικός στόχος είναι να εισρεύσουν στα ταμεία των δημοτικών αρχών χρήματα από το πλεόνασμα της κυβέρνησης. Αυτήν είναι και η κεντρική απαίτηση, η οποία ξεχωρίζει.

Πρόσφατα, έγινε και σύσκεψη με πάνω από 100 στελέχη στην αυτοδιοίκηση ούτως ώστε ο συνδυασμός να πάρει σάρκα και να αποκτήσει σύντομα και διοικητικό περιεχόμενο. Όσον αφορά την πολιτική – κομματική προέλευση τα περισσότερα αυτοιδοικητικά στελέχη προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Ανεξάρτητοι.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στο πλαίσιο του ενιαίου μετώπου έχουν γίνει συζητήσεις και με τον δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετίδημε το σκεπτικό να μην είναι άλλο παρά αυτό της ενεργοποίησης δημάρχων για να διεκδικηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από την κεντρική κυβέρνηση.

Στο ερώτημα αν το «μπλόκο» των αυτοδιοικητικών θα έχει μόνο προοδευτικά χαρακτηριστικά κορυφαίος συνεργάτης του Χάρη Δούκα υπογράμμισε στο topontiki.gr πως το μέτωπο είναι ανοιχτό προς όλες τις κατευθύνσεις καθώς υπάρχουν ανεξάρτητοι που προέρχονται από την Κεντροδεξιά και κατανοούν πως η κατάσταση δε μπορεί να συνεχιστεί.

«Δε μιλάμε για ψηφοδέλτιο ή σχηματισμό. Γίνεται αντιληπτό ότι μπορούν και αυτοδιοικητικοί προερχόμενοι και από μη προοδευτικούς χώρους να συστρατευθούν μαζί μας. Χωράνε όλοι όσοι αντιλαμβάνονται ότι δε μπορούμε να είμαστε επαίτες. Δεν είναι κομματική πολιτική. Πρέπει να στηριχθεί αυτοδιοίκηση για να σταματήσουμε να είμαστε επαίτες», είναι το μήνυμα που στέλνει το περιβάλλον του δήμαρχου Αθηναίων.

«Ήρθε η ώρα για ένα πραγματικό μέτωπο απέναντι σε πολιτικές που διαλύουν τις πόλεις μας», είναι άλλωστε και το μήνυμα του Χάρη Δούκα.

Διαβάστε επίσης:

Πηγές της κυβέρνησης για ΣΥΡΙΖΑ: «Ύβρις» να μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ για τοξικότητα

Πινγκ πονγκ κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους φόρους: Αλληλοκατηγορίες Μαρινάκη – Τσουκαλά για «απατεώνες» και αυξήσεις 

Σωκράτης Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ακραίος λόγος Μαρινάκη και η ψύχραιμη απάντηση Τσίπρα

MELTEMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και τοπικές μπόρες στα ορεινά – «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για 6 περιοχές

nasser hospital press
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια κατακραυγή για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα – Αμήχανες δικαιολογίες από Ισραήλ για τη δολοφονία των δημοσιογράφων

doukas-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η μάχη της ΔΕΘ: Τι είναι το… ΕΑΜ που προτείνει ο Χάρης Δούκας – Η πρόσκληση στους δημάρχους για πίεση στην κυβέρνηση  

palaistiniakoi_keftedes
CUCINA POVERA

Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου - Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

bayrou france
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση υψηλού ρίσκου από Μπαϊρού και φόβοι για κατάρρευση της κυβέρνησης - Ψήφος εμπιστοσύνης «για να μην γίνει η Γαλλία, Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 06:51
marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ακραίος λόγος Μαρινάκη και η ψύχραιμη απάντηση Τσίπρα

MELTEMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και τοπικές μπόρες στα ορεινά – «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα για 6 περιοχές

nasser hospital press
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια κατακραυγή για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα – Αμήχανες δικαιολογίες από Ισραήλ για τη δολοφονία των δημοσιογράφων

1 / 3