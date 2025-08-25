Πινγκ πονγκ κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους φόρους: Αλληλοκατηγορίες Μαρινάκη – Τσουκαλά για «απατεώνες» και αυξήσεις 

Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ καθώς πλησιάζει η ΔΕΘ και στο επίκεντρο μπαίνει… η τσέπη των πολιτών και τα κόμματα πλειοδοτούν για το ποιο διαθέτει τον καλύτερο φορολογικό σχεδιασμό.

Κυβερνητικές πηγές απαντούν στον Κώστα Τσουκαλά και στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος νωρίτερα σχολίασε σε υψηλούς τόνους στα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου περί «πολιτικών απατεώνων».

«Όσο κι αν συνεχίζουν στο ΠΑΣΟΚ την προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, με επίκεντρο την οικονομία, δεν θα αποφύγουν τη βάσανο της αλήθειας», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας πως «μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τα αναπάντητα ερωτήματα αυξάνονται και είναι αμείλικτα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

-Θα αποσύρει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ τη σημερινή ανακοίνωση με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει τους πολίτες παραθέτοντας την αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, όπου ήδη συνυπολογίζεται ο πληθωρισμός, και συγκρίνοντας την ξανά με τον πληθωρισμό με σκοπό να εμφανίσει παραποιημένη εικόνα για την ελληνική οικονομία;

-Θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ από που θα χρηματοδοτήσει τα μέτρα που εξαγγέλλει, όταν μόνο η υπόσχεση για 13ο μισθό στο δημόσιο απαιτεί 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος;

-Έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών εσόδων και φόρων και κυρίως έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν να αυξάνονται τα έσοδα με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές;

-Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, που προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από την άλλη να ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες;

-Θα μας πουν, επιτέλους, έναν φόρο που αύξησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους;

Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει την οδό της «φτηνής» αντιπολίτευσης στο πεδίο της οικονομίας όμως το μόνο που καταφέρνουν είναι να εκθέτουν την ανεπάρκεια τους σε ζητήματα σοβαρά, όπου οι πολίτες απαιτούν ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

Πώς απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς στον Μαρινακη

«Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Άραγε πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κατέληξε να τον εφαρμόζει πιο πιστά και με περισσότερο ζήλο ακόμη και από τους εμπνευστές του; Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν, που δεσμευόταν ότι θα μείωνε τους φόρους στη μεσαία τάξη, αλλά υπερφορολόγησε τους αυτοαπασχολούμενους;», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Πώς θα χαρακτήριζε αυτόν που επαγγελόταν τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά τελικά αφενός το διόγκωσε και αφετέρου κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα το ρεκόρ μαζικών πλειστηριασμών; Πώς θα χαρακτήριζε όσους διαφήμιζαν την περήφανη εξωτερική πολιτική και κατέστησαν με την αδράνεια τους τη χώρα ουραγό των εξελίξεων;».

«Αν ψάχνουν πολιτικούς απατεώνες, ας μην κουράζονται. Αρκεί να κοιτάξουν στον καθρέφτη τους», αναφέρει.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μαρινάκης έστρεψε τα βέλη του στην αξιωματική αντιπολίτευση για το αίτημα της να επανέλθει ο 13ος μισθός που κοστίζει δημοσιονομικά 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να πει στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ότι προτείνει να δοθούν μόνο αυτά.

Δηλαδή να πάρουν μόνο ένα μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην μειωθούν κι άλλοι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, να μην δοθούν κι άλλα μόνιμα μέτρα στους συνταξιούχους, αλλά να έρθει να το πει αυτό το ΠΑΣΟΚ και όσοι λένε μάλιστα και για 13η σύνταξη και για 14η σύνταξη, που μαζί αυτές οι δύο κάνουν 5 δισ. να έρθουν να μας πουν πού θα βρουν τα λεφτά.

Σχετικά με το πρόγραμμα 100 ημερών του ΠΑΣΟΚ τόνισε:

Βλέπουμε ότι τις μέρες ξέρουν να τις μετράνε, τα λεφτά δεν έχουν μάθει ακόμα να μετράνε γιατί το κάθε πρόγραμμα για να έχει νόημα πρέπει να είναι κοστολογημένο. Κάθε τι που προτείνεις να λες πόσο κάνει, από πού θα βρεις τα λεφτά και να συνυπολογίσεις και τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης που προβλέπουν συγκεκριμένα όρια, οροφή δαπανών. Δύο πράγματα λείπουν λοιπόν.

Τόνισε ακόμη πως επαναλαμβάνει αυτή τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά προσπαθεί να επαναφέρει από το παράθυρο αυτή την ρητορική των δανεικών με την οποία μας έμαθε, συστήθηκε έτσι στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Όμως το 2025 δεν είναι ούτε το 2015, ούτε 1985. Υπάρχουν αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες.

Απαντώντας στα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπο τα διέψευσε παραπέμποντας σε παλαιότερες απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Τόνισε ακόμη πως δεν μπορει να καταλάβω το άγχος κάποιων στην αντιπολίτευση. Και συμπλήρωσε: Είδα ανακοίνωση του Κώστα Ζαχαριάδη: φοβάται πως θα γίνει 5% και θα βρεθούν εκτός βουλής. Προεξοφλούν μεγάλη πολιτική αλλαγή. Ο μόνος που αποφασίζει είναι ο ελληνικό λαός αφού είναι σίγουροι θα έπρεπε να θέλουν την αλαλγή του εκλογικού νόμου. Δεν καταλαβαίνω το άγχος, κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης:

Σωκράτης Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται ανακαίνιση σχολείων, αλλά χωρίς μαθητές!

ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Νέα διάσταση στην τοξικότητα και τη χυδαιότητα

Αυτοδιοικητικό μέτωπο ενόψει ΔΕΘ από τον Χάρη Δούκα – Το κάλεσμα σε δημάρχους και αυτοδιοικητικούς