Αλέξης Τσίπρας: Γιατί η κυβέρνηση τον αντιμετωπίζει ως τον κύριο αντίπαλο του Μητσοτάκη – Φόβος ή προσδοκία; 

Αν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προτίμησε μια πιο αποστασιοποιημένη προσέγγιση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ακολούθησε την τακτική της κατά μέτωπο επίθεσης στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, και τα όσα είπε στη συνέντευξή του στη Le Monde.

Όσον αφορά στον Κ. Χατζηδάκη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέου κόμματος Τσίπρα, η απάντηση ήταν σχεδόν… αδιάφορη: «Το βασικό για μας, αντί να κοιτάζουμε τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας, είναι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στην αντιπολίτευση δεν είναι καλό, ούτε για τη χώρα ούτε για μας. Για τη χώρα, διότι πάντοτε έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να λειτουργούμε με δύο μεγάλα κόμματα και βασικά δύο εναλλακτικές επιλογές. Και για μας, διότι πολλές φορές αυτό οδηγεί σε ένα εφησυχασμό. Επομένως, αν και ακούγεται παράδοξο, εγώ θα ευχόμουν να υπάρχει μια ανασύνταξη της αντιπολίτευσης, αλλά δεν είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε».

Από την άλλη, ο Π. Μαρινάκης εξαπέλυσε… ομοβροντία κατά του πρώην πρωθυπουργού: «Στον μόνον που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με τις αλλαγές που είχαν κάνει, τους περίφημους νόμους που είχαν περάσει, την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών. Απόδειξη ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργός πολιτική τη στιγμή που είναι βουλευτής και δεν έχει κάνει ούτε μια ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής; Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό» και κατέληξε λέγοντας ότι «αν θέλει ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει, δικαίωμά του. Δημοκρατία έχουμε, αλλά σίγουρα όλα αυτά (σ.σ. τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του) θα έρχονται και ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».

Αν η διαφορά προσέγγισης στο «ζήτημα Τσίπρα» μεταξύ Χατζηδάκη και Μαρινάκη προκαλεί εντύπωση, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι… τριχοτομημένη σχετικά με το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει σε νέα πολιτική πρωτοβουλία (και τις πιθανές συνέπειες που μια τέτοια κίνηση θα είχε για το πολιτικό σκηνικό της χώρας), με αποτέλεσμα ακόμα να μην υπάρχει μια ξεκάθαρη και κοινή γραμμή αντιμετώπισης του θέματος. Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες:

· Μια μερίδα της κυβέρνησης και της ΝΔ θεωρεί μια επιστροφή Τσίπρα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό περίπου ως… θείο δώρο: εκτιμάται ότι ένα «κόμμα Τσίπρα» θα δώσει στην κυβέρνηση τον – ας πούμε – ισχυρό αντίπαλο που τόσο καιρό αναζητά, θα επιτρέψει να ξαναφουντώσουν τα αντιΣΥΡΙΖΑ και… αντιτσιπρικά συναισθήματα σε μερίδα του εκλογικού σώματος και θα προκαλέσει νέα αναταραχή και ανακατατάξεις στο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, δίνοντας χώρο και χρόνο στην κυβέρνηση να… παίξει μπαλίτσα και να πετύχει την πολυπόθητη συσπείρωση.

· Ένα άλλο κομμάτι της κυβερνώσας παράταξης θεωρεί τον Τσίπρα περίπου… passé, με μικρές δυνατότητες επιρροής στο εκλογικό σώμα και εκτιμά ότι μια προσπάθεια επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή λίγο θα επηρεάσει τα πράγματα, τονίζοντας ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο κακός εαυτός της.

· Και υπάρχει και μια τρίτη ομάδα εντός της κυβέρνησης και της ΝΔ που θεωρεί ότι η συγκυρία – μεγάλη δυσφορία με την κυβέρνηση, αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει «καθαρό και παρόντα κίνδυνο» γι’ αυτή, ρευστό πολιτικό περιβάλλον – θα μπορούσε να είναι ιδανική για μια νέα «μεγάλη είσοδο» του Τσίπρα στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει «συγκολλητικά» για μεγάλο μέρος ψηφοφόρων που τον θεωρούν ως ιδανικό αντίπαλο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Πλέον υπάρχει το βάρος των έξι χρόνων διακυβέρνησης», υπογραμμίζεται αρμοδίως.

Πάντως, έστω κι αν δεν υπάρχει ακόμα αυτό που ονομάζουμε «κεντρική γραμμή» για τον Τσίπρα, η επίθεση Μαρινάκη είναι ενδεικτική της τακτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής. «Δεν θα αφήσουμε τον Τσίπρα να εμφανιστεί ως… λευκή περιστερά. Θα φροντίσουμε να θυμίζουμε στους πολίτες τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησής του», σημείωσε κομματική πηγή, προσθέτοντας ότι η αναφορά στο Μάτι κατά τις πρόσφατες πυρκαγιές δεν ήταν τυχαία, αλλά μέρος μιας πιο συγκροτημένης στρατηγικής απαξίωσης του πρώην πρωθυπουργού, ώστε – όπως λένε στη ΝΔ – αν και όταν ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος, αυτό να είναι ήδη «πληγωμένο».

