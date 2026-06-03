Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων: «Για ανθρώπινες πόλεις, προσβάσιμες σε όλους»

Βρέθηκα πριν από μερικές μέρες στα Μέγαρα για μια πολιτιστική εκδήλωση και γνώρισα τον δήμαρχο της πόλης Παναγιώτη Μαργέτη, βιολόγο, που έκλεισε δυο χρόνια σ’ αυτή την καρέκλα, που για μένα, πάντα μοιάζει ηλεκτρική.

Όπως μου είπε στη διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων επιχειρεί να δώσει έμφαση σε ένα μοντέλο καθημερινής, άμεσης αυτοδιοίκησης, με προτεραιότητα τις υποδομές, την καθαριότητα, τα έργα ανάπλασης και την ενίσχυση του αθλητισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην Πολιτική Προστασία, θεωρώντας ότι η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα αποτελούν κρίσιμο ζήτημα για έναν δήμο με εκτεταμένες δασικές περιοχές και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και πλημμυρών.

Κουβέντα στην κουβέντα, με τη δημοσιογραφική μου περιέργεια να γιγαντώνεται στιγμή με στιγμή, φτάσαμε σ’ ατή τη συνέντευξη που ακολουθεί.

Πείτε μας μετά απ’ αυτό το χρονικό διάστημα που είστε δήμαρχος, τρία πράγματα για τα οποία είστε υπερήφανος.

Ο δήμαρχος δεν έχει την πολυτέλεια να αισθάνεται διαρκώς ικανοποιημένος. Κάθε μέρα δίνεις μάχες· άλλες κερδίζονται και άλλες όχι. Υπάρχουν όμως έργα που δείχνουν ότι ο δήμος αρχίζει να αλλάζει κατεύθυνση και να αποκτά προοπτική.

Πρώτα απ’ όλα, η εξασφάλιση χρηματοδότησης 14 εκατομμυρίων ευρώ για το νέο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στα Μέγαρα. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που έλειπε δεκαετίες από την περιοχή και το οποίο θα δώσει σημαντική ώθηση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στη νέα γενιά.

Δεύτερον, η οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος υδροδότησης της Κινέτας. Ο αγωγός βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ προχωρά και η μελέτη του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε επί ολόκληρες δεκαετίες κατοίκους και επισκέπτες και πλέον μπαίνει σε τροχιά ουσιαστικής λύσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την περιοχή.

Και τρίτον, η παραχώρηση τμήματος του παραλιακού μετώπου της Νέας Περάμου από το Υπουργείο Οικονομικών και η αξιοποίησή του με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Η Νέα Πέραμος είναι ένα μεγάλο τουριστικό πλεονέκτημα για τον Δήμο Μεγαρέων και στόχος μας είναι να αποκτήσει την εικόνα και την ποιότητα που πραγματικά της αξίζει.

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη σχέση της με την κεντρική εξουσία;

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι διαχρονικά το κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες στους δήμους χωρίς να μεταφέρει και τους αντίστοιχους πόρους. Οι δήμοι καλούνται να διαχειριστούν κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας — από τα αδέσποτα και τα σχολικά κτήρια μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών — με ελλείψεις προσωπικού και περιορισμένη χρηματοδότηση.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη. Ο δημότης θα απευθυνθεί πρώτα στον δήμαρχο για κάθε πρόβλημα, ακόμη κι όταν η αρμοδιότητα ανήκει στο κεντρικό κράτος.

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι δήμοι λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους και μάλιστα με ελλιπές προσωπικό. Χρειάζεται ουσιαστική αποκέντρωση, σταθερή χρηματοδότηση και περισσότερη εμπιστοσύνη στην Αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι είναι το πιο κοντινό σημείο του κράτους στον πολίτη, αλλά πολλές φορές και το πιο αδικημένο.

Ένα όραμα που θέλετε να γίνει πραγματικότητα.

Θέλω οι πόλεις μας να γίνουν πραγματικά ανθρώπινες και προσβάσιμες για όλους. Για τα άτομα με αναπηρία, για τους ηλικιωμένους, για τους γονείς με καρότσι, για κάθε πολίτη που σήμερα δυσκολεύεται να κινηθεί με αξιοπρέπεια στον δημόσιο χώρο.

Αυτό σημαίνει σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια, ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, προσβάσιμα δημόσια κτήρια και μια διαφορετική φιλοσοφία στην οργάνωση των πόλεων.

Αν θέλουμε βιώσιμες πόλεις, πρέπει να ξαναδώσουμε χώρο στον άνθρωπο και όχι μόνο στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι, πιστεύω, η μεγάλη πρόκληση της επόμενης εποχής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είστε ένας επιτυχημένος επιστήμονας. Τι είναι αυτό που σας έκανε να αφήσετε τη Βιολογία και να ασχοληθείτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Η ενασχόληση με τα κοινά δεν ήταν ποτέ κάτι ξένο για μένα. Από νεαρή ηλικία συμμετείχα ενεργά σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία, ενώ από το 2007 υπηρετώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος.

Η επιστήμη και η Αυτοδιοίκηση μπορεί να φαίνονται διαφορετικοί κόσμοι, αλλά έχουν κάτι κοινό: απαιτούν μεθοδικότητα, ευθύνη και διαρκή προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων.

Η θέση του δημάρχου είναι απαιτητική και πολλές φορές εξαντλητική. Είναι όμως μοναδικό το αίσθημα όταν μπορείς να βελτιώσεις την καθημερινότητα του τόπου σου και να σχεδιάσεις έργα που θα μείνουν για τις επόμενες γενιές.

Οι πολίτες του Δήμου Μεγαρέων μάς έδωσαν το 2023 μια ισχυρή εντολή ευθύνης και αλλαγής. Αυτό δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις απέναντι στη διοίκηση, αλλά και καθημερινή υποχρέωση να παράγουμε ουσιαστικό έργο με συνέπεια και σοβαρότητα.

Στο τέλος, βέβαια, τον τελικό λόγο τον έχουν πάντα οι πολίτες.

Ποιος είναι

Ο Παναγιώτης Μαργέτης είναι Διδάκτωρ Βιολογίας και Δήμαρχος Μεγαρέων από τον Ιανουάριο του 2024. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, είναι παντρεμένος με την Ασημίνα Βαρελά και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Απόφοιτος και Διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δραστηριοποιείται από το 1997 στον χώρο της εκπαίδευσης ως καθηγητής Βιολογίας, ενώ έχει διατελέσει εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας και ακαδημαϊκός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρονική ψήφος στην Αυτοδιοίκηση για εκλογές και δημοψηφίσματα

«Δεν κλείνει ο Ξενώνας εξαρτημένων»: Η απάντηση του δήμου Αθήνας στον Κώστα Μπακογιάννη

Εκεί που τα… πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή