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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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03.06.2026 11:58

Ο Γεωργιάδης μέμφεται το ΠΑΣΟΚ που τρόλαρε την παρουσία του στο ίδιο τραπέζι με την Κωνσταντοπούλου

03.06.2026 11:58
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Καρφιά προς το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, καθώς «ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως» ασχολείται με τη φωτογραφία που o ίδιος κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη σε εκδήλωση, εκτόξευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ έστειλε επίσημη διαρροή προς τους δημοσιογράφους «μήν τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι» ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε «στο ίδιο τραπέζι μαζί μου».

Παράλληλα εξηγεί τι ακριβώς συνέβη: «Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην ΠΘ κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης @theodorikakosp ο Πρόεδρος του Πάσοκ και η @ZoeKonstant κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι».

«Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick, θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο», σχολιάζει καυστικά μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και προσθέτει:

«Σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος….».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του @pasok του @androulakisnick θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως.

Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κ. Ιωάννη Μασούτη για να συνεορτάσουμε τα 50 χρόνια «Μασούτης» και την μεγάλη πρόοδο αυτής της αμιγούς Ελληνικής εταιρίας.

Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην ΠΘ κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης @theodorikakosp ο Πρόεδρος του Πάσοκ και η @ZoeKonstant κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι.

Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες (ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία). Πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς (που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί…) δεν αντήλλαξα κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας.

Ξύπνησα το πρωί η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση «Μασούτης» έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά.

Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός.

Και τί μαθαίνω; Το Πασόκ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό: «Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασουτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση @h_doukas να διαλυθεί το Πασόκ υπέρ @atsipras θεώρησε σημαντικότερη την φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μήν τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου…σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος….

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