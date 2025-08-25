ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης

Ως αντεργατικό «έκτρωμα» χαρακτηρίζει το ΚΚΕ το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση από την κυβέρνηση, απαιτώντας την απόσυρση του.

Στη σχετική ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι «οι κυβερνητικές αθλιότητες περί ‘δίκαιης εργασίας για όλους’, ‘στήριξης στον εργαζόμενο’ και ‘προστασίας στην πράξη’, με τις οποίες ‘ντύνεται’ και αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο, δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι δήθεν ‘εκσυγχρονιστές’ φέρνουν τους εργαζόμενους ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα, νομιμοποιώντας τις 13 ώρες δουλειάς την ημέρα στον ίδιο εργοδότη». Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση, «κατά την προσφιλή της τακτική, το παρουσιάζει κι αυτό σαν ‘δικαίωμα’ και ‘ελεύθερη επιλογή’ του εργαζόμενου ‘σε συνεννόηση με τον εργοδότη’, αποδεικνύοντας ξανά. ότι έτσι προωθούνται οι πιο αντιδραστικές επιδιώξεις, όπως είναι η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων».

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο «επιδιώκει να διαμορφώσει μια κατάσταση όπου κανείς εργαζόμενος δεν θα ξέρει πόσες ώρες θα δουλεύει την επόμενη ημέρα, τι ώρα θα πιάνει δουλειά και τι ώρα θα σχολάει, ποιο θα είναι τελικά το ημερομίσθιό του, αφού η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι νόμιμες απλήρωτες υπερωρίες θα γίνουν καθεστώς, ειδικά για την περίοδο με τον πιο υψηλό φόρτο δουλειάς και με την κατάργηση της καλοκαιρινής αδείας».

Σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι «το καθεστώς της 13ωρης και απόλυτα ευέλικτης δουλειάς θα οδηγήσει στην ενίσχυση των εργατικών ‘ατυχημάτων’, θα μεγαλώσει τον αριθμό των νεκρών και των σακατεμένων στους χώρους δουλείας, παρά το θράσος της κυβέρνησης να μιλάει για δήθεν ‘προστασία’». Σχολιάζει ότι «το ‘εγχειρίδιο’ και αυτού του νομοσχεδίου είναι οι αντεργατικές οδηγίες της ΕΕ για τον εργάσιμο χρόνο, που προβλέπουν μονάχα τη μεσολάβηση 11 ωρών ανάμεσα στις δύο βάρδιες, δηλαδή τη δουλειά για 13 ώρες την ημέρα» και πως «αυτή είναι η περιβόητη ‘ευρωπαϊκή κανονικότητα’ και το ‘κράτος δικαίου’ για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών».

Το ΚΚΕ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι το περιβόητο ‘καλάθι’ της ΔΕΘ, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τις επόμενες ημέρες, κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει νέα αντιλαϊκά μέτρα και εξαντλητική δουλειά με αντάλλαγμα έναν μισθό που συρρικνώνεται λόγω της ακρίβειας, της πανάκριβης λαϊκής και φοιτητικής στέγης, της φοροληστείας…», ενώ αντίθετα «είναι γεμάτο από νέες φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, διεύρυνση των απαλλαγών της εργοδοσίας από τις προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες…».

«Τώρα είναι αναγκαίο να δυναμώσει η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ώρο – 5νθήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας», σημειώνει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ.

