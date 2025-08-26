Φάμελλος: Ο Τσίπρας είναι βουλευτής και πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ – Γιατί ο Μητσοτάκης δεν αξιοποιεί την πρόταση της Κομισιόν για μείωση του ΦΠΑ; (video)

Για ακραία τοξικότητα κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» με αφορμή την επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε πως αντί η κυβέρνηση να απαντήσει για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η ακρίβεια, η υγεία και η παιδεία πετά λάσπη στην αντιπολίτευση.

Σχετικά με τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι βουλευτής του κόμματος και πως από την πρώτη στιγμή της εκλογής του έχουν συμφωνήσει στο ότι «είναι απαραίτητη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να υπάρχει προοδευτική απάντηση». Σε σχέση με την άρνηση των προοδευτικών συνεργασιών από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την υπόθεση του Παλαιστινιακού, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως «όλοι κρίνονται από την κοινωνία». Σε ό,τι αφορά τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου εκτίμησε ότι η κυβέρνηση πράγματι ετοιμάζεται δεδομένου ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ πιεσμένος από τη φθορά που έχει και την απαξίωση στην κοινωνία».

Πιο αναλυτικά, σημεία από τη συνέντευξη Φάμελλου:

Για την χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημείωσε πως αυτή «ήταν ακραία τοξική για τον συσχετισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα με αποφυλακίσεις και με εγκληματίες». Δείχνει είπε, «μια ακραία κατάπτωση που δεν αντιστοιχεί στην ελληνική δημοκρατία και μια πολύ μεγάλη αγωνία. Χθες ο κ. Μητσοτάκης πήγε να παρουσιάσει ανακαινίσεις σχολείων, σήμερα θα πάει σε ένα νοσοκομείο. Για τα μεγάλα προβλήματα της παιδείας και της υγείας, η κυβέρνηση και κυβερνητικός εκπρόσωπος, αντί να απαντήσει για τα μεγάλα, επιδίδεται σε λάσπη. Για τον νόμο Παρασκευόπουλου θυμάμαι ακόμα και ανασκευή από την Ομάδα Αλήθειας και τον κ. Ρωμανό, για δηλώσεις που είχαν κάνει για αποφυλακίσεις».

Ως εκ τούτου, σημείωσε το ερώτημα είναι αν μπορεί ο πρωθυπουργός να απαντήσει για τα μεγάλα ζητήματα:

«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει γιατί η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για θέματα υγείας στην Ευρώπη, τριπλάσια από το μέσο ευρωπαϊκό όρο; Μπορεί να απαντήσει γιατί το 25% των Ελλήνων δεν έχουν πρόσβαση στην Υγεία; Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Εγώ δεν υποτιμώ τις ανακαινίσεις των νοσοκομείων, αλλά το μεγάλο θέμα είναι αν έχουμε Υγεία. (…) Το μεγάλο πρόβλημα της Παιδείας δεν είναι ότι έχουμε 40% λιγότερους μαθητές τα τελευταία 15 χρόνια; Δεν είναι ότι έχουμε φέτος μια ανακοίνωση για 232 κλειστά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα; Κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία».

Για φόρους: «Γιατί στεγνώνει την αγορά και τραβά 6,5 δισεκατομμύρια;»

Σε σχέση με τις προωθούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ περί ελάφρυνσης φόρων:

«Εμείς κάνουμε μια πρόταση στον κ. Μητσοτάκη πριν από την Έκθεση, όπως την έχω κάνει ήδη και την έχουμε καταθέσει και στη Βουλή. Διότι, για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης τώρα να δώσει ελαφρύνσεις φόρων -θα δούμε τι θα κάνει- σημαίνει ότι υπερφορολογεί. Γιατί στεγνώνει την αγορά και τραβά 6,5 δισεκατομμύρια, περιορίζοντας και την αγοραστική δύναμη και τη λειτουργία του εμπορίου; Γιατί πάνε κάπου αλλού τα λεφτά. (…) Γιατί να φτωχοποιήσει τα νοικοκυριά και να στεγνώσει την αγορά; Ο κ. Μητσοτάκης έχει στα χέρια του μια πρόταση της Κομισιόν για μείωση του ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει μείωση των συντελεστών και εξαιρέσεις από ΦΠΑ. Πχ στα νησιά. Γιατί δεν το κάνει; Για ποιον λόγο συνεχίζει; Εμείς το προτείναμε ήδη. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου με μείωση του ΦΠΑ».

«Να υπάρξει μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης με συνεργασίες, ενότητα και άθροιση δυνάμεων»

Ως προς τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί μετά τη ΔΕΘ και σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ πιεσμένος από τη φθορά που έχει και την απαξίωση στην κοινωνία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε σε μένα λέγοντας ότι λέω ότι είναι απονομιμοποιημένος ο κ. Μητσοτάκης. Δεν το λέω εγώ, το λέει η κοινωνία. Δεν τον πιστεύει κανείς τον κ. Μητσοτάκη».

Στο ερώτημα αν αυτό που ζητάει ΣΥΡΙΖΑ είναι να φύγει o Μητσοτάκης και επίσης αν η απάντηση είναι o Τσίπρας, o Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε καταρχάς πως o ΣΥΡΙΖΑ ζητά να φύγει και o Μητσοτάκης και η ΝΔ που εφαρμόζουν καταστροφικές τις πολιτικές.

Περαιτέρω, διευκρίνισε ότι αυτό που ζητά είναι απέναντι «σε αυτήν την κατηφόρα της χώρας» είναι να υπάρξει «μια προοδευτική πρόταση που να είναι όχι μόνο αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή να κάνει αντιπολίτευση, αλλά να μπορεί να είναι και η κυβέρνηση. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει και συνεργασίες, περιλαμβάνει και ενότητα, περιλαμβάνει και άθροιση».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ»

Αναφερόμενος ειδικότερα στις συνεργασίες τόνισε πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, όμως «ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί. Και δυστυχώς ακόμα και για την πρόσφατη πρωτοβουλία που πρότεινα να έχουμε όλοι μαζί για τη Γάζα και την Παλαιστίνη, αρνήθηκε. Σε κάθε περίπτωση όλοι κρίνονται από την κοινωνία». Πρόσθεσε πως ο ίδιος έχει ζητήσει «ένα φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων, να πάμε όλοι και να συζητήσουμε δημόσια, χωρίς σενάρια, μπροστά στον κόσμο, με συμμετοχή των κομμάτων, αλλά να έχουμε και κοινοβουλευτική συμπόρευση. Πήραμε μέσα στον Ιούλιο τρεις πρωτοβουλίες συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά στη Βουλή. Πρέπει να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στην πολιτική».

Τέλος πιο ειδικά σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε:

«Στην πρώτη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα μετά την εκλογή μου, είπαμε τα ίδια πράγματα. Ότι είναι απαραίτητη ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να υπάρχει προοδευτική απάντηση. Γι’ αυτό και υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απόφαση του Συνεδρίου. Μια σοβαρή πρόταση ενότητας με ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σε πάρα πολλές σοβαρές πρωτοβουλίες το Ινστιτούτο είναι παρών».

