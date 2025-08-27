search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

27.08.2025 06:40

ΣΥΡΙΖΑ: Προθέρμανση Φάμελλου για ΔΕΘ με φόντο την «κινητικότητα» Τσίπρα

Στη ΔΕΘ είναι επικεντρωμένη η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, και σύμφωνα με κομματικές πηγές οι συσκέψεις του Φάμελλου με τους συνεργάτες του, στον 7ο της Κουμουνδούρου είναι συνεχείς τις τελευταίες μέρες.

Στόχος να αρχίσει να διαμορφώνεται το πλαίσιο των όσων θα πει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και να διαμορφωθεί το πρόγραμμα μέχρι τη Διεθνή Έκθεση αρχής γενομένης από τους φορείς που θα αρχίσει να συναντά εντός των ημερών, στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σωκράτης Φάμελλος, θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ, το διήμερο 10 -11 Σεπτεμβρίου, όπου την Τετάρτη θα πραγματοποιήσει ομιλία σε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και την Πέμπτη θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους.

Χθες, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Σωκράτης Φάμελλος, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τις μειώσεις φόρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ και άσκησε την κριτική ότι ο πρωθυπουργός είναι σε θέση να κάνει κάποιες μειώσεις φόρων ακριβώς λόγω της υπερφορολόγησης των πολιτών μέσω των έμμεσων φόρων που είχε ως αποτέλεσμα να «στεγνώσει» τα νοικοκυριά και την αγορά. Τον κάλεσε δε να εξηγήσει γιατί δεν αξιοποιεί την κατεύθυνση της Κομισιόν για τη μείωση του ΦΠΑ. Όσο για τις κατηγορίες περί «λεφτόδεντρων» επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και την επαναφορά της 13ης σύνταξης, απάντησε ότι «τα λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά είναι στα ταμεία των καρτέλ και τα ποτίζει ο κ. Μητσοτάκης». Σημείωσε επίσης ότι η 13η σύνταξη κοστίζει όσο τα κέρδη της ΔΕΗ πέρυσι, ως εκ τούτου διερωτήθηκε «τι συμφέρει περισσότερο;» να έχουμε στηριχθούν οι συνταξιούχοι ή να έχει η ΔΕΗ κέρδη 1,8 δισ.  Για ποιο λόγο, είπε να πληρώνει υψηλούς λογαριασμούς ο κόσμος, «για να βγάζει υπερκέρδη η ΔΕΗ» και «να παίρνει μπόνους ο κ. Στάσσης;».

Προοδευτική πρόταση με … άθροισμα δυνάμεων

Σαφώς, αν κα δεν ομολογείται, την Κουμουνδούρου απασχολεί και το γεγονός ότι φουντώνει η συζήτηση για Τσίπρα, και λόγω των δικών του κινήσεων και με αφορμή την επιθετικότητα που εκδηλώνει η κυβέρνηση κατά του πρώην πρωθυπουργού.

Από τα κεντρικά, δεν υπήρξε κανένας σχολιασμός για την χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview – εταιρεία που έχει καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ποσοστό 2,9%  (εκτός Βουλής) τον περασμένο Ιούνιο, αμέσως μετά το Συνέδριο. Τα ποσοστά που εντοπίζει η συγκεκριμένη εταιρεία για τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν χαμηλά έως οριακά, ενώ δείχνει το κόμμα Κασσελάκη και το ΜεΡΑ25 να προηγούνται. Από την άλλη, η ίδια δημοσκόπηση εντοπίζει ότι οι μισοί περίπου ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την συγχώνευση του κόμματος με το «εν αναμονή» κόμμα Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πάντως, προσπαθώντας να διαχειριστεί την ούτως ή άλλως αμήχανη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί προς ώρας μένει στα γεγονότα (τα οποία πιθανόν αξιοποιεί και ως μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση) λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, «είναι βουλευτής του κόμματος και πολιτικό κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ», ο οποίος αξιοποιεί τις προτάσεις που καταθέτει μέσα από το Ινστιτούτο του. Και με κάθε ευκαιρία τονίζει πως, δεδομένου ότι υποστηρίζει την ανάγκη μιας προοδευτικής πρότασης όπου απαιτείται η συνεργασία, το ζητούμενο είναι η ενότητα, η συλλογικότητα και το άθροισμα δυνάμεων.

